Luis Enrique: '¿Alguien se ha fijado en lo que ha hecho un niño de 18 años?

Redacción deportes, 6 jul (EFE).- Luis Enrique Martínez, seleccionador de España, destacó la buena Eurocopa de Pedri y preguntó si alguien se había fijado en el torneo que completó 'un niño de 18 años' que ha hecho cosas que ni siquiera Iniesta consiguió a su edad.

Luis Enrique declaró estar orgulloso de la selección, que perdió ante Italia en las semifinales de Eurocopa desde los lanzamientos de penalti, y quiso destacar la figura de un futbolista, Pedri, que asombró al seleccionador español.

'Para mí hoy Dani Olmo hoy ha jugado un partido increíble y de libro. Una cosa anormal. Pero, ¿alguien se ha fijado lo que ha hecho un niño de 18 años? Eso no se lo he visto a nadie. Ni a Iniesta cuando tenía su edad. Es una cosa única. Hay que cuidar a los jóvenes. Aquí habría estado Ansu Fati, hay más. Que nadie se olvide de Busquets, Jordi Alba o Koke, los que tienen más edad. Somos un equipo no hay duda', dijo.

Además, declaró que hay que saber perder para dar ejemplo a los más jóvenes: 'En el deporte hay que saber perder y ganar. Se aprende más perdiendo y hay que felicitar al rival porque ha ganado. Hay que gestionar la derrota y hay que enseñar a los niños que cuando se pierde no hay que ganar, se felicita al que ha ganado', apuntó.

También reconoció que aunque la victoria siempre es 'mucho más agradable', la derrota 'cuesta más', pero dijo que 'todos sin excepción' se han sentido orgullosos con el trabajo de la selección española en la Eurocopa.

'Yo estoy muy orgullosos de ellos. Se gana experiencia, tenemos muchos jugadores jóvenes que han aportado cosas difíciles de entender con la edad que tienen. Hemos sido un equipo de principio a a fin', comentó.

'La nota que le pongo es un sobresaliente bajo por no haber pasado a la final. Los jugadores, no solo los que no han jugado como los dos porteros, Diego Llorente, los que han jugado poco como Thiago o Gayá, han sido imprescindibles. Sumando, y eso es muy difícil en un equipo', añadió.

Asimismo, señaló que en la Eurocopa, la selección española 'ha crecido' hasta un nivel difícil de cuantificar. Recordó que desde hace varias concentraciones anteriores a la Eurocopa, ya vio muchas cosas positivas.

'Hay un perfil de jugadores jóvenes con ganas de triunfar. No he engañado a nadie, el objetivo era formar un equipo independientemente de la edad de los jugadores y de los clubes a los que pertenecieran. Teníamos que hacer que la gente se sintiera orgullosa y lo hemos conseguido', manifestó.

'Esto es fútbol profesional y mandan los resultados. A la afición no hay que pedirle, hay que darle. Y cuando das, vienen y se desplazan. Cuando no salen los resultados es más agradable recibir apoyos que criticas. Pero eso es fútbol profesional y si no lo superas no puedes dedicarte a esto', agregó.

Cuestionado por si España mereció la victoria ante Italia, declaró que el cuadro transalpino estaba deseando llegar a los penaltis y recordó que su equipo tuvo la posesión del balón durante casi todo el encuentra.

'Si había un equipo que quería ganar era España. Italia se ha encerrado atrás y buscaba las transiciones. Los jugadores lo han intentado hasta el final. No tengo nada que reprocharles. En definitiva, es para sentirse contento y orgulloso de lo que hemos visto'.

Por último, habló sobre cómo decidió los nombres de los lanzadores de los penaltis: 'Hemos elegido por trayectorias en sus clubes y salían seis. Les he dejado que escogieran ellos. Les he dicho que no se preocuparan de fallar o acertar, que los falla quienes los tiran y no los que no, no', culminó. EFE

jjl/jl