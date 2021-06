Luis Enrique: 'Hemos cumplido todos los protocolos, incluso más estrictos'

Las Rozas (Madrid), 10 jun (EFE).- Luis Enrique Martínez, seleccionador español, aseguró este jueves que la selección ha cumplido 'todos los protocolos, incluso más estrictos', explicó que con el primer positivo se han endurecido aún más, resaltó 'la actitud de los jugadores' y agrandó su optimismo rumbo a la Eurocopa 2020.

Ante de las preguntas de los medios de comunicación, la rueda de prensa comenzó con un alocución del técnico: 'Desde el principio de la concentración hemos cumplido con todos los protocolos establecidos. Yo creo que incluso un poco más estrictos de lo que la UEFA nos impone. Esta concentración parte con los primeros días de la ilusión normal y lógica de venir a un Europeo, con los jugadores con una actitud muy destacable a lo largo de todos los entrenamientos, con una convivencia perfecta y preparando todo con muchísima ilusión'.

'Cuando aparece el primer positivo (Sergio Busquets), nos pilla por sorpresa, porque cuando uno está en la burbuja y ya lleva siete días repitiendo todos los protocolos, con PCR, con antígenos, con el número de personas en la mesa, en los espacios, intentando ser responsable de lo que significa esta situación...', dijo.

'A partir del domingo, todo se viene un poco abajo y empiezas a poner en duda muchas cosas. Rápidamente, los servicios médicos toman medidas sobre qué hacer, el positivo se va, y empezamos a hacer un protocolo todavía más exigente. Comenzamos a entrenar de manera individual, con la complejidad que tiene', continuó.

En ese sentido, destacó que es 'digna de elogio la actitud de los jugadores'. 'Quizá porque ya están acostumbrados. No nos olvidemos que llevamos un tiempo así, que en los clubes han tenido casos y han tenido que lidiar con esto. Nosotros no vamos a ser una excepción. Y, desgraciadamente, espero que no, pero habrá alguna selección que pueda sufrir este tipo de circunstancias a lo largo del Europeo'.

'La burbuja es una cosa muy buena cuando se consigue que el virus no entre, pero cuando entra se convierte en algo complicado de gestionar', valoró Luis Enrique, que explicó la configuración de la llamada 'burbuja paralela': 'Hicimos un plan B que nunca nos habíamos planteado, por si este virus fuera propagándose por los convocados de la actual lista y se han incorporado jugadores'.

'Me gustaría destacar y elogiar tanto a Luis de la Fuente, seleccionador sub'21, como Francis, director deportivo, porque en un tiempo récord han conseguido organizarlo y conseguir jugadores que estaban todos de vacaciones pudieran venir a disputar el partido de Lituania y algunos de ellos continuaran entrenando con nosotros'.

'La actitud de estos jugadores es encomiable y para destacar. Personalmente, llamo a seis jugadores. Tengo que decir que, sin ser llamadas que esperaba que fueran fáciles, porque habían estado en la prelista pero no en la lista definitiva, fueron llamadas maravillosas, con una capacidad para cambiar algunos de ellos vacaciones en Mikonos, algunos con viajes preparados para Cancún que han cancelado, otros en sus poblaciones de vacaciones... Todos preparados para hacer un PCR dejando sus vacaciones todos. Y garantizándoles nada', enfatizó.

'Estamos entrenando con los dos planes, el de la lista oficial y el plan B, que me hace ser muy optimista por el nivel que tienen los jugadores y el grado de implicación', añadió el seleccionador, que apuntó: 'Si he sido optimista siempre en cada rueda de prensa después del partido, después de ver cómo nos hemos adaptado a los problemas, a las circunstancias adversas y no sólo los jugadores, sino todos los que formamos el 'staff' y la federación, sólo puedo pensar que nos esperan cosas bonitas, buenas y estamos preparados para dar guerra independientemente de las circunstancias'.

'Cuando sucede una cosa de esta magnitud, empiezas a valorar muchísimas situaciones. En primer lugar, lo más importante que no se contagie nadie más, no por un tema deportivo, sino de salud. No sólo hay que fortalecer y reforzar el protocolo, hay que intentar que el jugador llegue en las mejores condiciones a la competición', dijo.

'Necesitamos a todos los jugadores en su mejor estado, no sólo físico, que lo están, sino anímico. Y cuando estás pendiente de todo esto, la incertidumbre está presente y genera un poco de desasosiego. Lo estamos intentando controlar. Muy pocas veces he tenido un grupo de trabajo y una comunión tan grande. Lo que se respira aquí es algo muy difícil de conseguir, sólo lo recuerdo en mi etapa de entrenador algo parecido en el Barcelona B', remarcó.

En su alocución inicial también abordó el tema de las vacunas: 'Desde hace dos meses, más arriba o abajo, el presidente (de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales) nos había informado de la posibilidad de conseguir vacunas a la selección, la pauta completa una vez que diéramos la lista el día 23 o 24. Eso no se pudo conseguir lamentablemente, pero lo aceptamos de buen grado. No nos quejamos de nada. Ahora parece que puede llevarse a cabo, pero todavía no es seguro'. EFE