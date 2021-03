Luis Enrique: 'Hemos merecido otro resultado pese a no tener finura'

Granada, 25 mar (EFE).- Luis Enrique Martínez, seleccionador español, no quiso opinar sobre la acción del penalti que le costó el empate a España ante Grecia en el Nuevo Los Cármenes y, tras el empate, aseguró que merecieron 'otro resultado pese a no tener finura' en los últimos metros y faltar precisión.

'Me gustaría pero no tengo por costumbre comentar nada que implique polémica. Respeto las opiniones de todos', respondió Luis Enrique cuando fue preguntado por la decisión del colegiado en el penalti que dio el empate a Grecia.

'El resultado evidentemente no lo esperábamos, hemos merecido otro a pesar de que no hemos generado el flujo de ocasiones, ni hemos tenido la finura necesaria ante un rival ordenado en defensa para poder hacerle más goles. En lo que pido al equipo en presión ha estado a nivel alto pero en fase de finalización nos ha faltado finura y frescura. Hemos generado bastante menos de lo que me esperaba', reconoció.

El partido dejó los estrenos de Bryan Gil y Pedri. 'Bryan ha aportado lo que es como jugador, el desborde que en el fútbol es un bien muy preciado en este tipo de partidos. Ha estado muy bien, quizás no demasiado preciso en los centros que es muy difícil a esa velocidad', analizó el seleccionador.

'Pedri ha tenido la mala suerte de salir y que le hicieran una marca individual que ha provocado que le costase más entrar. Le intentamos sacar de zona pero no lo conseguimos. Hay muchos partidos para verle por delante', agregó.

La selección española llegó a tener el 80% de posesión pero no lo transformó en ocasiones de gol. 'Ni me dice nada ni me preocupan las estadísticas ventajistas, me dan igual', afirmó Luis Enrique que sacó cosas positivas del partido y apuntó como aspecto a corregir la falta de inspiración en los últimos metros.

'Ante un rival replegado como Grecia, con ese nivel físico, nos ha faltado frescura, finura y generar más ocasiones. Ante densidad de rivales y poco espacio hay que estar inspirados y nos ha costado. Pero o estas fino y fresco o tienes esa posesión. Tener el ochenta por ciento significa que hemos estado bien colocados en la presión tras perdida', dijo.

En la acción que costó el gol de Grecia, Luis Enrique lamentó 'un par de errores' que provocaron lo ocurrido dentro del área y la falta de reacción defendió que no se debe a un problema físico. 'Mis jugadores han estado soberbios a nivel físico'.

'No esperábamos este resultado, no lo merecemos, tampoco ganar por dos o tres goles. Lo justo era el 1-0. Este tipo de partidos presentan complicaciones y no hemos estado a la altura para solventarlas. En actitud hemos estado muy bien', sentenció. EFE