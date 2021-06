Luis Enrique: 'No tengo ninguna intención de no cumplir mi contrato'

Sevilla, 22 jun (EFE).- Luis Enrique Martínez, seleccionador español, confesó este martes que le 'encantaría seguir' al frente de la selección más allá del 2022 y recordó que tiene contrato 'hasta después del Mundial' y su intención es cumplirlo, según dijo en la rueda de prensa previa al partido decisivo de este miércoles contra Eslovaquia en la última jornada del grupo E de la Eurocopa 2020.

'Me va el movimiento, la marcha, el ritmo. Es evidente que hay un ritmo muy interesante por lo que la competición nos está dando y estaría encantado de seguir. Tengo contrato hasta después del Mundial. No tengo ninguna intención de no cumplirlo', explicó el técnico desde el hotel de concentración del equipo en Sevilla.

'Es lo que siento y cómo me siento. Yo vivo de lo que puedo controlar y lo que intento hacer es mejorar a mi equipo y aportarles muchas más cosas', añadió cuando fue preguntado por si percibe la confianza de la Real Federación Española de Fútbol en él, después de un inicio de competición con dos empates en las dos primeras citas.

Este miércoles, de hecho, España se juega la clasificación para los octavos de final de la Eurocopa 2020. Necesita ganar para no depender de nadie. ¿Si no se consigue pasar vería injusto que se cuestione su cargo? 'No me parece injusta ninguna de las situaciones que se den en el fútbol profesional', contestó Luis Enrique.

'Los entrenadores, si de algo sabemos, es de resultados y de no conseguir objetivos. Yo también espero estar en octavos y pasar como primeros, pero en esto del fútbol hay muchas situaciones que no podemos controlar, con lo cual entendería y aceptaría, como de hecho entiendo y acepto, cualquier crítica', expuso. EFE