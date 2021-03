Luis Enrique se rinde a la calidad de Pedri y Bryan Gil

Las Rozas (Madrid), 24 mar (EFE).- Luis Enrique Martínez, seleccionador español, se deshizo en elogios hacia las dos jóvenes perlas del fútbol español que ha llamado por primera vez a la selección, Pedri y Bryan Gil, de los que destacó la calidad que exhiben con su juventud y la personalidad con la que juegan a horas de su posible debut ante Grecia.

Pedri y Bryan Gil, con 18 y 20 años, están siendo las sensaciones en la concentración de la selección española antes de estrenarse en la fase de clasificación al Mundial 2022. Tras los primeros entrenamientos, Luis Enrique dedicó elogios a dos jugadores que ve preparados para debutar con la absoluta.

La comparación de Pedri con Andrés Iniesta es recurrente. Luis Enrique ya pidió que no se haga y dejen al centrocampista del Barcelona ser él mismo. 'Son dos jugadores diferentes, entiendo y es normal la relación entre ambos, pero Pedri se tiene que parecer a Pedri y con la edad que tiene es una versión maravillosa'.

'En el mensaje verbal y no verbal son idénticos, son humildes, trabajadores, buenos jugadores. Lo sabía por la información que tenía de Pedri y veo a un jugador de alto nivel al que hay que dejar que siga creciendo, formándose, equivocándose, acertando más, pero que haga su camino', pidió.

En el caso de Bryan Gil, el técnico asturiano está encantado por el desborde que aportará a la selección. 'Desde la primera charla le he visto muy maduro y muy tranquilo, con una energía que tienen los jóvenes que me sorprenden', resaltó.

'Futbolísticamente no le voy a descubrir. Gracias a su entrenador en el Eibar tiene confianza y va a aportar desborde, puede jugar a pierna cambiada, tiene asociación, no pierde el balón, tiene buen centro y chut, puede mejor de cara a gol. Defensivamente es intenso a la hora de presionar. Somos equipo que defiende en presión y tomamos riesgos que él interpreta muy bien en su equipo. Tiene que hacer lo que hace en su equipo', añadió. EFE

rmm/og

Álvaro Morata, delantero español del Juventus, entiende la frustración de su compañero Cristiano Ronaldo por la mala temporada que están protagonizando, pero deseó su continuidad en el club italiano antes de un posible regreso al Real Madrid, al que recomendó que no elija entre Erling Haaland y Mbappé, y fiche a los dos.

'Como no soy el presidente del Madrid, para mi equipo ficharía a los dos. Son diferentes, Haaland es más delantero centro y Mbappé lo tiene todo para dominar el fútbol en los próximos años. Da gusto verles jugar y son el futuro del fútbol', afirmó en rueda de prensa.

Centrado en el portugués Cristiano Ronaldo, Morata reconoció el momento malo por el que pasan tras ser eliminados de la Liga de Campeones por el Oporto y lejos de pelear por la Liga italiana, pero confía en su continuidad.

'Podíamos estar más felices porque ha sido un año complicado que por pequeños detalles la mayoría de nuestros objetivos los hemos perdido o han quedado difíciles. A Cristiano le veo bien, aunque es cierto que cuando estas acostumbrado a ganar Champions, no llegar a cuartos es difícil, pero hay que mirar los objetivos que tenemos por delante porueq todavía no ha acabado la temporada', manifestó.

Morata reconoció que no ha hablado del futuro con Cristiano. 'No tengo ni idea, no hablo con él de fútbol la verdad, solo al preparar los partidos y adaptarme a sus movimientos'.

'En la vida puede pasar cualquier cosa, ojalá se quede y yo pueda estar para verlo porque a uno le gusta jugar con los mejores jugadores. Lo primero que sea feliz porque es una gran persona a la que admiro por su trayectoria y es un gran profesional. Ojalá pueda jugar con él el año que viene', deseó.

Aunque admitió Morata que su forma de jugar la ha modificado por hacerlo como pareja de ataque con Cristiano Ronaldo. Ahora reparte más asistencias y ve menos puerta.

'Es diferente totalmente jugar con Cristiano. Te tienes que adaptar a muchas cosas y con placer le he dado bastantes pases este año, el que más asistencias he dado en mi carrera', afirmó.

Preguntado por el Real Madrid, Morata resaltó la dificultad que tenía el duelo europeo ante el Atalanta y le ve como candidato al título a su exequipo. 'El Madrid siempre está ahí porque tiene nivel y plantilla. El Atalanta no era un equipo fácil para nada y tienen otra oportunidad de ganar la Champions, pero hay grandes equipos'.

Y también opinó sobre la situación de Sergio Ramos, que no ha renovado aún su contrato a tres meses de quedar libre, deseando lo mejor a su capitán en la selección española.

'Con la edad que tiene y la trayectoria, si le tengo que recomendar yo tiene un problema. Es capitán, siempre está pendiente de sus compañeros sean jóvenes o no, y solo le puedo desear lo mejor, que lo que decida le haga feliz y siga viniendo a la selección donde nos siga apoyando, dando todo lo que da siempre y que meta muchos goles como hace en el Real Madrid', sentenció. EFE