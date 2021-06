Luis Enrique: 'Tengo que conseguir que los jugadores se lo crean más'

Madrid, 3 jun (EFE).- El optimismo de cara a la Eurocopa marca cada palabra del seleccionador español Luis Enrique Martínez, que aseguró tiene que conseguir 'que los jugadores se lo crean más', descartó que palpe pesimismo en la afición y aseguró que España está entre el grupo de favoritas.

'Los periodistas os convenceréis si entra la pelota. A los jugadores si se percibe que no están plenamente convencidos, tengo que mejorar y conseguir que lo crean todavía más. Yo estoy convencido de que esta selección es muy difícil de batir. Tengo ilusión por hacer un buen papel, somos una de las seis, siete selecciones que opta a la Eurocopa', opinó.

'A la afición no la veo pesimista en ningún caso. Por la calle me dan ánimos y sienten que tenemos posibilidades. No me genera ninguna duda. Va a ser clave jugar en casa los tres partidos de clasificación del grupo', añadió resaltando la importancia de jugar en Sevilla.

Antes, la selección española se probará en dos amistosos. El primero ante Portugal en el Wanda Metropolitano, donde Luis Enrique dejó elogios al país vecino.

'Nos gustarían que los dos amistosos fueran fáciles y relajados, que sirvieran para reforzar la progresión de la selección. En este caso Portugal es campeona de Europa y de la Liga de Naciones, hay que buscar estímulo ante un rival con nivel individual top, de entidad, uno de los favoritos a ganar la Eurocopa', valoró.

Luis Enrique espera un partido 'complicado' en el que probará jugadores sin retocar su sistema. Está convencido de que lo mejor es acudir a la Eurocopa con uno con el que llevan tiempo jugando y no piensa meter línea de defensa con tres centrales por la situación que tiene en el lateral derecho sin ninguno de los jugadores que venían jugando.

'Puedo cambiar el sistema pero estoy convencido de que es mejor dominar un sistema a la perfección, que los jugadores sepan todas las situaciones que trabajamos a la perfección. Es mejor dominar uno que tener tres y no dominarlos. Podríamos jugar con tres atrás, de hecho lo hacemos cuando el lateral presiona en campo contrario. Los sistemas van variando continuamente', dijo.

Aún no tiene decidido el equipo que comenzará la Eurocopa el técnico asturiano, que se rebela ante frases clásicas del fútbol. 'Cualquiera de los 24 podría jugar de titular. En el fútbol hay mucho topicazo. Acabamos de ver una final europea en la que marcan todos los jugadores del Villarreal sin haber entrenado ni una vez los lanzamientos'.

'Acepto los topicazos, vamos a intentar generar la mayor confianza a todos los jugadores para que la devuelvan y demuestren quien tiene que jugar. No estoy preocupado por ninguna posición', añadió.

Todos los jugadores salvo Adama Traoré, que se recupera de unas leves molestias musculares y al que Luis Enrique reconoció que no forzará, están 'en perfectas condiciones' para medirse a Portugal. Luis Enrique destacó a uno en especial.

'Veo a todos enganchadísimos, no me sorprende ninguno porque los llevamos siguiendo muchos meses. Es cierto que, a pesar de que Sarabia llevaba convocatorias sin venir, le veo especialmente motivado. Hemos compartido cosas importante que pueden venir bien al equipo. Es la nota más positiva', resaltó.

Por último celebró el regreso de la afición española a los campos con la presencia de 15.000 espectadores en las gradas del Metropolitano. 'Para nada será extraño, es algo que estábamos deseando todos. Será un momento espectacular. Llevamos año y medio sin público en partidos de la selección, las dos veces que tuvimos fue fuera de casa y con sensación positiva. Estamos deseando tener a 15.000 y darles un buen partido, que lo puedan disfrutar'. EFE