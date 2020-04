Luis Enrique: 'Veo una actitud lamentable en los políticos'

Madrid, 17 abr (EFE).- Luis Enrique Martínez, seleccionador español, elogió el comportamiento de la sociedad ante la pandemia del coronavirus y se mostró crítico con la clase política española, tras desvelar que no votó en las dos últimas elecciones al no identificarse con nadie, y afirmó que ahora ve 'una actitud lamentable en los políticos'.

'Todos nos podríamos quejar. Yo no estoy continuamente encima de las noticias porque no son nada halagüeñas y te rodea continuamente la queja. En redes sociales todo el mundo critica a todo dios. Veo una actitud lamentable de todos los políticos, los que gobiernan y los que están en la oposición. Solo piensan en sus intereses y no en el interés general. Es lamentable', manifestó en un encuentro digital.

Luis Enrique espera que el momento que sufre España 'sirva para cambiar muchas cosas' de la sociedad y pidió unidad: 'Nadie estaba preparado para esto en el mundo, a pesar de que había ejemplos cercanos que vaticinaban por dónde íbamos a ir como Italia'.

'No significa que ahora haya que buscar culpables, lo que hay que hacer ahora es remar y buscar soluciones para intentar que esa pandemia sea lo menos nociva para el país y las personas. Ya llegará el momento de buscarlos y ojalá esto sirviera para cambiar la idea de los que nos gobiernan, porque da igual quién gobierne y quién sea la oposición porque es siempre lo mismo. En las últimas dos elecciones no voté. Es lamentable porque no me identifico con nadie. Es imposible hacerlo y no van a cumplir lo que prometen', añadió.

En una charla con Kiko García, director técnico de la Vuelta a España, en la cuenta de Instagram de La Bicicleta Café Castellón, Luis Enrique invitó a 'pensar en positivo' para superar el confinamiento y resaltó la capacidad del 'ser humano' para 'la adaptación'.

'El planeta ha cambiado para bien en dos meses y ojalá esto sirva para que los gobernantes se den cuenta de todo lo que le estamos haciendo al planeta en contaminación y actitudes que no lo respetan', afirmó.

'Desgraciadamente, nos toca vivir una película de terror, pero no tengo ninguna duda de que la capacidad del ser humano de adaptarse es innegable y lo superaremos seguro por muchos problemas económicos que podamos tener. Lo único importante es la salud. No dejo de pensar en los que están sufriendo en hospitales, los que pierden seres queridos sin despedirse y los niños ingresados', subrayó. EFE