Luis Fernandez anuncia que se ha recuperado tras contraer la COVID-19

París, 2 abr (EFE).- El exentrenador del Athletic de Bilbao Luis Fernandez ha superado el coronavirus, que cree que contrajo al acudir el pasado 11 de marzo junto a miles de aficionados del París Saint-Germain a las puertas del Parque de los Príncipes, cerrado ese día a causa de la epidemia.

En declaraciones al diario 'Le Parisien', Fernandez reconoció que acudió aquel día a las puertas del estadio para vivir el ambiente en el exterior del partido de Liga de Campeones en el que su equipo acabó logrando el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund.

'Pasé una noche extraordinaria en medio de toda esa gente que representa lo que es este club', aseguró el ahora comentarista deportivo.

Fernandez acudió junto a otros miles de aficionados, pese a las advertencias de las autoridades francesas, que obligaron a jugar el partido sin público en las gradas ya que se prohibía entonces las reuniones de más de mil personas.

'No me expuse demasiado. Me quedé a un lado, tranquilo. No estuve en el medio del gentío. Pero algunos aficionados me reconocieron y me vinieron a hablar. Nos hicimos 'selfis'', aseguró el técnico, que después acudió a un restaurante de comida rápida.

En su defensa, Fernandez aseguró que en aquel momento 'no se sabía todo lo que se sabe ahora'.

Visto ahora, el también exjugador aseguró que 'es preferible salvar vidas a que el fútbol vuelva'.

Fernandez, de 60 años, afirmó que tras aquella noche se notó 'cansado, con síntomas como la pérdida del gusto y el olfato', aunque no tuvo tos y fiebre.

'Ahora voy cada día mejor. Hasta he recuperado el ánimo', agregó. EFE