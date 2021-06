Luis García: 'Me gustaría pensar que Messi quiere quedarse'

Madrid, 22 jun (EFE).- El exdelantero del Barcelona Luis García, formado en la cantera azulgrana y que jugó en el primer equipo en la temporada 2003-04, manifestó a EFE que le 'gustaría pensar que Lionel Messi quiere quedarse' en el club azulgrana y confió en que la llegada de su compatriota Sergio Agüero sume en esa decisión.

'Yo espero que sí se quede Messi, me gustaría pensar que sí. Ya me he llevado alguna sorpresa otro año, el año de Neymar. Yo creo que en su mente ha estado siempre, está viendo que se están haciendo las cosas bien, y está motivado, haciéndolo fenomenal con su selección y creo que todo eso me lleva a pensar que cuando vuelva de Argentina va a quedarse en el Barça', aseguró a EFE García durante una entrevista con motivo de la Eurocopa, en la que es embajador de uno de sus patrocinadores, la empresa Booking.com.

La llegada de Agüero procedente del Manchester City puede ser un elemento favorable a la continuidad del astro argentino. 'Estoy feliz de que llegue Agüero, en parte porque es un jugadorazo, y en parte por esa relación que tiene con Messi, si puede ayudar a que al final Leo decida quedarse y lo podamos disfrutar uno o dos años más si él quiere', opinó.

El canterano azulgrana, que luego hizo carrera en el Valladolid, Tenerife, Atlético de Madrid o Racing de Santander en España, y ganó la Liga de Campeones con el Liverpool inglés en 2005, considera que el Barcelona está 'adaptándose a lo que hay' con la importante deuda que arrastra, pero que lo está haciendo 'bien', fichando 'jugadores libres y de calidad que van a aportar'

Respecto a otro de sus exequipos, el Atlético en el que jugó en dos etapas (2002-03 y 2007-09) que esta temporada se proclamó campeón de LaLiga Santander, el exdelantero destacó el campeonato 'fantástico' que hizo el conjunto rojiblanco.

'Incluso en el partido final que se puso complicado (contra el Valladolid, 1-2), todos sabíamos que el Atlético lo iba a sacar adelante. Ha sido un trabajo enorme, hay que darle mucho crédito a (Diego) Simeone que ha sabido manejar las rotaciones de jugadores, ha recuperado a (Yannick) Carrasco que ha hecho un temporadón, a (Marcos) Llorente que ha sido espectacular, Koke que empezó la temporada no como estábamos acostumbrados y ha acabado volando'.

'Y no te digo nada de Luis Suárez, el jugador de la temporada por como llegó de un equipo como el Barcelona y quedar como uno de los máximos goleadores. fue el final de fiesta perfecto', finalizó el exdelantero. EFE

