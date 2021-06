Luis García y el triplete de 2005 que marca el camino a España

Miguel Ángel Moreno

Madrid, 22 jun (EFE).- España se juega este miércoles ante Eslovaquia su futuro en la Eurocopa, con la victoria como única vía segura para estar en los octavos de final. Hace casi 16 años, ante el mismo rival, Luis García hizo un triplete (5-1) para encarrilar la clasificación al Mundial de Alemania 2006 y muestra a EFE su confianza en que el equipo español encontrará el camino al gol.

Ante el conjunto centroeuropeo en La Cartuja de Sevilla tendrá la selección dirigida por Luis Enrique Martínez su última oportunidad para engancharse a los octavos de final. Tras los dos empates, una victoria aseguraría el pase, como primera o segunda, e incluso un empate podría permitirle ser una de las mejores terceras.

Una situación similar vivía la España de Luis Aragonés en noviembre de 2005, cuando Serbia le había dejado fuera del primer puesto de su grupo de clasificación para el Mundial de Alemania 2006 y se vio obligada a jugarse el boleto a un doble duelo contra Eslovaquia, una selección poco conocida entonces, casi como hoy.

'Recuerdo que era una repesca para el Mundial 2006, en el Vicente Calderón además, un partido importante para mí porque tenía familia y amigos en el estadio, y tuve la suerte de marcar tres goles contra Eslovaquia', recuerda en conversación con la Agencia EFE Luis García (Badalona, Barcelona, 1978), entonces delantero del Liverpool inglés y ahora embajador de Booking.com, patrocinador oficial de la Eurocopa 2020.

La selección entonces tuvo lo que adolece ahora: gol. A los 20 minutos, Luis García ya había marcado dos, ambos a pases de Xavi Hernández. Un error del delantero en una cesión a Íker Casillas posibilitó el 2-1 del eslovaco Robert Vittek, pero el propio García forzó el penalti transformado por Fernando Torres e hizo el cuarto tanto del partido, acabado en 5-1 con gol de Fernando Morientes. A la selección le bastó con un 1-1 en la vuelta en Bratislava.

'Ha cambiado mucho el equipo, tanto el de ellos como el nuestro', admite el exinternacional, que disputó 18 partidos con la absoluta, entre ellos el Mundial 2006, y compartió minutos con buena parte de los miembros de la generación más ganadora del fútbol español que encadenó triunfos en Eurocopa 2008, Mundial 2010 y Eurocopa 2012.

Una lesión del ligamento cruzado le impidió seguir en el grupo que fue campeón de Europa en 2008. 'Estuve siete meses lesionado, cuando llego la convocatoria físicamente no estaba bien. Luis (Aragonés) me llamó para decirme que si conseguía jugar los últimos partidos con el Atlético me llamaría, pero no jugué muchos minutos y me quedé fuera de esa Eurocopa. La disfruté, pero siempre con esa duda de qué hubiese pasado si no me hubiese lesionado', recuerda.

De aquel grupo ganador a la actual selección, Luis García espera un partido 'complicado', ante un rival que se va a 'cerrar atrás' pero al que España podrá batir. 'Yo tengo confianza, creo que la selección tiene capacidad y calidad para sacar el partido adelante. Tengo ganas de ver con qué nos sorprende Luis Enrique, si mantiene el once o sorprende con algún jugador que todos queremos ver, como Thiago en el centro del campo o Traoré para romper arriba', analiza quien es también embajador de la UEFA y LaLiga.

Respecto a esta Eslovaquia, como a aquella a la que golearon en 2005, pocos nombres resuenan al aficionado español, más allá del delantero Marek Hamsik (Trabzonspor) y el central Milan Skriniar (Inter de Milán).

'Son selecciones con calidad, no con jugadores muy conocidos, pero son jugadores muy bien dotados, que corren, trabajan... Se encierran bien y salen a la contra, aunque esta Eslovaquia ha sorprendido, no le importa tener el balón, pero veo a España dominante los 90 minutos de juego', apunta.

Aun así, el exdelantero cree que 'por supuesto' el equipo de Luis Enrique estará en los octavos. 'No lo digo porque quede bien. Lo digo porque cuando no creas ocasiones te tienes que preocupar, pero España las ha creado, ha creado ocasiones claras, aunque no hemos tenido la suerte que se necesita para empujarlas', asegura García, actualmente comentarista deportivo en varias televisiones.

FRANCIA E ITALIA FAVORITAS; EL MOMENTO DE BÉLGICA

El que fuera ganador de la Liga de Campeones con el Liverpool, además de jugador del Barcelona, Atlético, Valladolid, Tenerife o Racing de Santander, considera que Francia e Italia son las favoritas de esta Eurocopa por lo visto hasta el momento.

'Las dos han demostrado que tienen muchísimos recursos, jugadores que pueden aportar cosas diferentes y que pueden jugar de diferentes maneras, atacando o defendiendo', considera García, que no obstante matiza que todas las selecciones 'están pasando momentos complicados', algo que no solo le está ocurriendo a España, también le está pasando a Inglaterra, un país que conoce bien del Liverpool.

El otro gran combinado del campeonato es Bélgica. 'Llevamos muchos años esperando algo bueno y no acababa de hacerlo bien. Ahora por fin, con los años de experiencia y trabajando con el mismo grupo durante un tiempo, parece que sí. A (Eden) Hazard se le ve mejor, y tiene una selección brutal, es una de las que hay que tener en cuenta', argumenta.

En todos sus equipos, García se caracterizó por ser un atacante que partía desde la banda para desequilibrar. Un recurso que no estamos viendo tanto en esta Eurocopa.

'Estaba ilusionado de ver a (Phil) Foden y no he visto mucho de él, también (Raheem) Sterling, y Ferrán Torres, que no ha tenido suerte. El otro día me gustó Sarabia cuando entró en el primer partido, Gerard Moreno también. Y Lukaku me está gustando mucho, siendo totalmente diferente', finalizó Luis García, precursor con su triplete hace 16 años del camino que deberá tomar España para pasar sin apuros a los octavos de final de esta Eurocopa. EFE

1011340