Luis Scola está cerca de fichar por Varese, según la prensa italiana

Roma, 23 jun (EFE).- El pívot argentino Luis Scola, que jugó la última temporada en el Olimpia Milán, está cerca de fichar por el Varese para la campaña 2020-2021, según asegura este martes la prensa italiana.

Scola, de 40 años, anunció el pasado 11 de junio que no renovaría su contrato con el Olimpia Milán, que acabó este año, y según 'Sky Sport' eligió el proyecto deportivo de Varese para seguir compitiendo en Italia y llegar hasta los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

El pívot argentino busca un equipo que le permita competir una sola vez por semana, pues es fundamental para él gestionar los esfuerzos, y Varese, que no está clasificado para las copas europeas, es un equipo para él interesante.

La ciudad de Varese está además a menos de 60 kilómetros de Milán, a cerca de una hora de coche, por lo que Scola y su familia podrían seguir viviendo en la capital lombarda, donde se encuentran a gusto.

El argentino oficializó el pasado 11 de junio su salida del Armani Milán y prometió decidir en algunas semanas si se retira o si sigue compitiendo con otro equipo.

'Después de un atenta reflexión, tomé la primera decisión para la próxima temporada. Decidí no volver a jugar en la Euroliga, ni con Milán ni con otro equipo. Quiero agradecer al Olimpia por haberme brindado esta oportunidad, fue un año divertido, en el que estuve en un ambiente en el que me sentí en casa', aseguró en ese momento Scola, en declaraciones publicadas por Milán.

'No he decidido todavía si me retiro definitivamente o si sigo jugando otra competición. la decisión final llegará en las próximas semanas', agregó. EFE