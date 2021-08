Luis Scola se retira de la selección: 'Es hora de que vengan nuevos nombres'

Saitama (Japón), 3 ago (EFE).- El pívot argentino Luis Scola confirmó su retirada de la selección argentina tras la derrota en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 contra Australia (97-59).

'Los años pasan para todos y es hora que vengan nuevos nombres nuevas caras y otros escriban sus páginas en la historia', explicó Scola tras el partido, en el que recibió una ovación de varios minutos de compañeros, rivales, árbitros, periodistas y todos los presentes en el Saitama Super Arena cuando se retiró al banquillo.

Preguntado por EFE tras el partido acerca de la coincidencia de su retirada con la selección argentina y la de Pau Gasol y Marc Gasol con la selección española, el pívot argentino bromeó.

'Mal timing, un golpe bajo para toda la gente que siguió basket hace mucho tiempo, pero es así', señaló Scola en la zona mixta del Saitama Super Arena.

En la rueda de prensa oficial posterior al partido, el interior de Floresta (Buenos Aires, Argentina) no desveló si además de la selección dejará de jugar al baloncesto de forma profesional, aunque admitió que no se ve 'con la energía' para jugar como le gustaría.

'Vine a este torneo con la idea de que no, quería hacer un buen torneo. No creo que tenga la energía para jugar como me gustaría jugar. Es una cuestión de tiempo, hoy no me siento con capacidad de contestar esto, pero no me siento para jugar. Es algo natural, tengo 41', manifestó.

A falta de 40 segundos para el final del partido, el seleccionador argentino Sergio Hernández decidió cambiarle y el encuentro se paró durante varios minutos con todos los presentes en el Saitama Super Arena aplaudiendo a Scola.

'Hoy fue un momento difícil, me agarró la guardia baja, pensé que iba a terminar el partido jugando y nada. Agradezco mucho a la gente de Australia, fue un reconocimiento que tiene un valor increíble, tener el respeto de tus contrincantes es quizás el elogio final, el más grande, hoy sentí eso y me voy contento', expresó.

En cuanto al resultado deportivo de Argentina, eliminada en cuartos de final, Scola consideró que es justo para su situación actual.

'No fue el mejor de nuestros Juegos, creo que el resultado final refleja donde estamos hoy en día, estamos entre los ocho primeros, pero pierdes un partido y por ahí quedas fuera, o si vienes un poco más preparado puedes ganarlo y escalar un poquito, pero la realidad es que es donde estamos ahora mismo', analizó.

'Australia es mejor equipo que nosotros, también España y Eslovenia, la realidad es que ellos están hoy día en otro lugar diferente al nuestro. Ganaron, los felicitamos y se lo merecieron', añadió.

En rueda de prensa fue preguntado por la experiencia de ganar los Juegos de Atenas 2004, y recordó que en la historia de los Juegos, aparte de ellos, los equipos que han ganado el torneo de baloncesto más allá de Estados Unidos son naciones que hoy no existen, como la Unión Soviética o Yugoslavia. 'Te das cuenta de lo difícil que es, Estados Unidos se prepara y quiere ganarlos', dijo.

Preguntado por las opciones del conjunto australiano de hacerse con el torneo, el pívot argentino consideró que tiene posibilidades. 'Australia tiene un buen equipo, Patty (Mills) es un gran líder, (Joe) Ingles... Tienen una opción', concluyó. EFE

