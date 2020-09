Luis Suárez, la solución de Simeone

Iñaki Dufour

Madrid, 24 sep (EFE).- El lamento más insistente de la pasada temporada en el Atlético de Madrid fue la falta de contundencia en ataque, rebuscada de nuevo con la contratación de Luis Suárez, uno de los goleadores más indiscutibles del mundo en los últimos tiempos y la solución de Diego Simeone contra el evidente retroceso ofensivo de la pasada campaña, la peor de todas en ataque a sus órdenes.

A primera hora de la mañana de este viernes aterrizó en Madrid en un vuelo privado para dirigirse a la Clínica Universidad de Navarra, donde pasó el pertinente reconocimiento médico y de donde salió poco antes de las 14.00 horas para acudir al Wanda Metropolitano a formalizar su traspaso y firmar su contrato por dos temporadas.

En torno a las 15:50 entró al estadio. A las 16:20 ya quedó todo sellado con el anuncio oficial. Traje negro, camisa blanca, sin corbata, antes había firmado su contrato junto a Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, según las imágenes facilitadas por la entidad. Luego, junto a Enrique Cerezo, el presidente, visitó el estadio. Y su nuevo vestuario, ya con su nombre y su número 9.

Después, a las 18.30 horas, mientras unos cuantos curiosos buscaban el más mínimo hueco entre las puertas para poder ver en acción a Luis Suárez en su primera sesión de rojiblanco, se estrenó sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Majadahonda en el entrenamiento vespertino, el penúltimo quizá antes de su debut, el próximo domingo contra el Granada en el Wanda Metropolitano.

Simeone, reintegrado este viernes al trabajo después de superar el COVID-19 con una cuarentena de catorce días, ya tiene a su disposición a Luis Suárez. En cuanto divisó la ocasión del mercado, el técnico argentino insistió e insistió en el atacante, fuera de los planes de Ronald Koeman, el nuevo técnico del Barcelona; en el mercado en el momento en que el preparador holandés tomó el cargo en el Camp Nou y al que se dirigieron muchas de las miradas del fútbol.

Porque Luis Suárez no pasa inadvertido para nadie; menos aun con la cotización que tiene el gol. El Atlético, por ejemplo, pagó 60 millones para fichar a Diego Costa en el verano de 2017. Y 55 después para contratar a Morata en enero de 2018 y ahora cederlo al Juventus. Entre los dos han aportado 39 goles en ese tiempo; 21 la última campaña: cinco el hispano-brasileño y dieciséis el madrileño.

El delantero uruguayo llega traspasado a coste cero, salvo por las variables, que pueden alcanzar los 6 millones de euros según las rondas que alcance el Atlético en la Liga de Campeones. Tiene 33 años. Pero sus cualidades son irrebatibles. Su ambición, también. Y sus números lo son aun más: 198 goles en 283 partidos con el Barcelona, del que es el tercer máximo goleador de la historia.

'Nunca me imaginaba llegar a estas cifras. Aquí debes rendir siempre al máximo y no sabes cuántos años puedes estar. Me voy más que orgulloso y satisfecho de unos años espectaculares y maravillosos en el Barça', explicó en el último día de sus seis años de azulgrana en el Auditorio 1899 del estadio Camp Nou.

Su promedio goleador fue de 0,69 por encuentro (más de un gol cada dos encuentros o dos tantos cada tres partidos). Casi iguala al global de su carrera, que se reduce mínimamente a 0,66 entre el Groninguen (2006-07), el Ajax (de 2007-08 a 2010-11), el Liverpool (2011-12 a 2013-14) y el Barcelona, con 406 goles en 612 encuentros, según los registros de la web especializada 'Transfermarkt'.

LA PÉRDIDA DE GOL DEL ATLÉTICO

Es una garantía de gol... Y el Atlético los necesita. Es una evidencia en las últimas campañas: el equipo de Simeone ha perdido gol. También quizá ese hermetismo envidiable en la defensa, aunque atrás mantiene números acordes a la horquilla del técnico argentino. Todos los focos se dirigen al ataque. A una pegada que aún anhela.

Los números lo describen de la misma forma. El Atlético del pasado curso, el menos ganador de la era Simeone entre todas las competiciones -igualmente en concreto en la Liga, con su puntuación más baja de todas las siete campañas precedentes completas-, también fue el menos goleador: 68 tantos en 50 compromisos oficiales.

Una media de 1,36 por partido. El más bajo hasta entonces había sido el 1,56 de 2015-16, pero entonces lo contrapuso con una defensa increíble: nada más 0,54 goles por encuentro. Y en el último lustro se concentran los cuatro cursos menos goleadores de la era Simeone: 2019-20 (1,36), 2018-19 (1,54), 2017-18 (1,62) y 2015-16 (1,56).

Hay más. Desde la exhibición de goleador total de Radamel Falcao (34 goles en 2012-13, con Diego Costa ese mismo ejercicio con 21) o de la impresionante campaña 2013-14 de Costa -marcó 36 tantos para liderar al equipo al título de Liga y a la final de la Champions-, nada más Mario Mandzukic (20 goles en 2014-15) y Antoine Griezmann (25 en 2014-15, 32 en 2015-16, 29 en 2017-18 y 20 en 2018-19) han alcanzado o rebasado los veinte aciertos en una temporada.

Ni Diego Costa en su segunda etapa ni Álvaro Morata (fue el máximo goleador del Atlético el pasado curso con 16 dianas) ni Fernando Torres ni Kevin Gameiro ni Yannick Carrasco ni Ángel Correa ni Jackson Martínez, que sólo duró unos meses en el club rojiblanco.

En un hábitat diferente, con una forma de jugar distinta, al lado de Lionel Messi y dentro de una plantilla aún de mejor nivel que la del Atlético, Luis Suárez no ha bajado de 20 goles en sus seis años en el Barcelona: 25 en 2014-15, 59 en 2015-16, 37 en 2016-17, 31 en 2017-18, 25 en 2018-19 y 21 en 2019-20. Ni en sus ocho cursos recientes, si se añaden los dos últimos del Liverpool: 31 y 30.

Lo ha sufrido el Atlético -le marco ocho goles en 18 duelos, repartidos en siete choques y en seis como elemento clave bien para la victoria del Barcelona o bien para el empate-. Y ahora lo tendrá a su servicio. Es la solución de Simeone. Necesita gol. EFE