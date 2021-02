Luka Doncic admite que tiene que mejorar en los tiros de tres

Redacción deportes, 3 feb (EFE).- El jugador esloveno de los Dallas Mavericks, Luka Doncic, admitió el miércoles tras el partido en el que su equipo derrotó a los Atlanta Hawks por 116-122 que tiene que mejorar su porcentaje de tiros triples porque declaró que 'la verdad es que ahora mismo estoy no mal, sino fatal' en los tiros de tres.

La victoria de los Mavs en la casa de los Hawks es la primera del equipo de Dallas en Atlanta desde 2013 y, además, rompe la racha de seis derrotas consecutivas que el equipo texano acumulaba.

Doncic se quedó cerca de un nuevo triple-doble al anotar 27 puntos, 14 asistencias y 8 rebotes. Pero esos número le convirtieron una vez más en el máximo anotador de su equipo y en el líder en asistencias del partido.

Sin embargo, Doncic sólo hizo 8 de los 20 tiros de dos que intentó y uno de los cinco triples, lo que le llevó a reconocer tras el partido que en estos momentos su eficacia anotadora, especialmente en larga distancia, tiene que mejorar.

A la pregunta de que necesita mejora, Doncic declaró que 'probablemente el tiro de tres. La verdad es que ahora mismo estoy no mal, sino fatal. No me siento muy cómodo tirando de tres y eso lo tengo que mejorar. Pero además de eso se pueden mejorar muchas cosas. Siempre puedes mejorar en todo'.

Doncic también señaló que la victoria del miércoles era 'muy importante'.

'Cada partido es importante. Este obviamente era muy importante porque veníamos de seis derrotas así que estamos muy felices de esta victoria', dijo.

El base esloveno también explicó que la victoria fue fruto de una mejora defensiva.

'Cuando jugamos bien, jugamos bien en defensa. Todo el equipo ha hecho un gran trabajo defensivo y eso es lo que tenemos que hacer en todos los partidos', declaró.

Finalmente, Doncic reconoció que en los últimos instantes del partido, cuando los Hawks se acercaron a tres puntos en el marcador, los jugadores de los Mavs no ejecutaron de forma 'perfecta' las jugadas.

'Pero sacamos una victoria que es lo que a mi me importa. Tras el partido, estamos contentos. Ha sido una serie de partidos difícil. Es bueno ganar un partido', terminó señalando. EFE