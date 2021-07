Luka Doncic: 'No me preocupan los récords, vinimos a por una victoria'

Saitama, 26 jul (EFE).- El jugador esloveno Luka Doncic, autor de 48 puntos que igualan el mejor registro individual en un partido de la historia de los Juegos Olímpicos, en el choque en el que Eslovenia se impuso por 100-118, dijo que no le preocupan los récords sino que su objetivo era obtener la victoria.

'No me preocupan los récords, queríamos una victoria y es a lo que vinimos. No importa, creo que ya teníamos ganado el partido, no importa', manifestó el exterior esloveno tras el encuentro en el Saitama Super Arena, al ser preguntado si hubiera preferido permanecer más tiempo en cancha para batir el récord.

Los 48 puntos que Doncic endosó al combinado argentino igualan los que el australiano Eddie Palubinskas anotó ante México en un partido de los Juegos de Montreal 1978 (120-117).

El máximo registro hasta el momento era el establecido por el brasileño Óscar Schmidt, que anotó 55 partidos en un partido contra España de la fase de grupos de los Juegos de Seúl 1988, acabado con 118-110. EFE

