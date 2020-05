Lukashenko buscará la reelección en las presidenciales del 9 de agosto

Moscú, 8 may (EFE).- El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, en el poder desde 1994, buscará la reelección en las presidenciales del 9 de agosto, fecha confirmada hoy por el Parlamento para la celebración de comicios en ese país.

La votación sobre la fecha de las elecciones presidenciales tuvo lugar este viernes en la Cámara Baja del Parlamento, informa la agencia estatal Belta.

Según el presidente de la Cámara Baja, Vladímir Andreichenko, los diputados tienen por delante un trabajo 'importante' para garantizar que las elecciones sean 'abiertas, democráticas y vayan en línea con lo estipulado en la Constitución'.

El pasado 1 de marzo, Lukashanko anunció que buscaría la reelección en los comicios presidenciales de 2020.

'No puedo no postularme', argumentó entonces su decisión y agregó que si no gana los comicios lo aceptará. 'No me enfadaré y entenderé que ha llegado el momento de irme', dijo.

Al mismo tiempo, Lukashenko negó planes de perpetuarse en el poder para morir un día 'en el sillón presidencial' o entregar las riendas del país a sus hijos.

En 2015 Lukashenko fue reelegido para su quinto mandato con el 87 % de los apoyos en unos comicios muy criticados por Occidente.

Lukashenko, que cumplirá precisamente 65 años en agosto, ha insistido en las últimas semanas en que, pese a la pandemia del coronavirus, no hay motivo para cancelar las elecciones, que por ley deben celebrarse no más tarde del mes de agosto.

'No hay motivos para posponerlas y tampoco hay opciones en la Constitución para aplazar esas elecciones', dijo este lunes.

Al contrario que la vecina Rusia, que canceló el plebiscito constitucional y la parada militar del 9 de mayo, Bielorrusia celebrará tanto las elecciones presidenciales en agosto como el desfile de la victoria sobre la Alemania nazi este sábado.

Lukashenko se ha negado desde un principio a reconocer la gravedad de la pandemia y relacionó los fallecimientos con las 'enfermedades crónicas' que padecían.

Mientras, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado la adopción de medidas a gran escala a Minsk, que registra hasta el momento 20.168 casos de coronavirus y 116 fallecidos relacionados con la COVID-19.

Lukashenko lleva más de un cuarto de siglo al timón del país menos democrático de Europa, donde cualquier manifestación de disenso o protesta es reprimida por el todopoderoso KGB, que conserva su acrónimo soviético.

Con la renuncia del presidente kazajo, Nursultán Nazarbáyev, Lukashenko es el dirigente europeo y postsoviético que lleva más años en la Presidencia.

En los últimos años ha promovido un deshielo en las relaciones con Occidente, especialmente a partir de su decisión de no reconocer la anexión de Crimea y sus crecientes tensiones políticas y comerciales con el Kremlin.

Además de aprobar el retorno del embajador de Estados Unidos doce años después de su expulsión, recibió en febrero al secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, quien le prometió suministros energéticos, lo que causó cierto malestar en Moscú.EFE