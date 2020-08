Lukashenko dice que 'ni muerto' permitirá la entrega del país

Moscú, 16 ago (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, afirmó hoy en Minsk que 'ni muerto' permitirá la entrega del país, en el primer mitin en su apoyo desde el estallido de la ola de protestas populares que sacuden el país desde hace ocho días.

'Hemos construido un bello país, con sus dificultades y desperfectos. ¿A quién queréis entregarlo? Si alguien quiere entregar el país, ni muerto lo permitiré', dijo Lukashenko, citado por la agencia Belta bielorrusa, desde la tribuna instalada en la plaza de la Independencia.

Varios miles de personas, muchas con banderas bielorrusas, se congregaron en la plaza situada frente al Casa del Gobierno.

Medios opositores indicaron que muchos de los asistentes al mitin oficialista fueron trasladados a Minsk en autobuses contratados por las autoridades.

'Queridos amigos, os he llamado no para que me defendáis, aunque también. Habéis venido para que por primera vez en un cuarto de siglo defendamos nuestro país, nuestras familias, nuestras esposas y hermanas, nuestros hijos', dijo Lukashenko.

El mandatario bielorruso, en el poder hace 26 años, y que según la Comisión Electoral Central del país fue reelegido el pasado día 9 con poco más del 80 % de los votos rechazó de plano la posibilidad de la celebración de nuevas elecciones presidenciales.

'Hay tanques y aviones a 15 minutos de vuelo de nuestras frontera. La tropas de la OTAN hacen rechinar las orugas de los tanques junto a nuestra puerta. Lituania. Letonia, Polonia y, lamentablemente, nuestra querida Ucrania nos ordenan celebrar nueva elecciones. Si aceptamos, caeremos en picado', advirtió.

Lukashenko subrayó que la repetición de las elecciones presidenciales supondría la 'muerte de Bielorrusia como Estado y como nación',

'Nos proponen un nuevo gobierno ya lo han formado en el extranjero, ya son dos, no se ponen de acuerdo en quién va a gobernarnos. No necesitamos un gobierno del exterior, necesitamos nuestro gobierno y nosotros lo vamos a elegir', enfatizó. EFE