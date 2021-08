Lukashenko dice que no obligará a vacunarse contra la covid-19

Moscú, 12 ago (EFE).- La vacunación contra el coronavirus no será obligatoria en Bielorrusia, aseguró este jueves el presidente del país eslavo, Alexandr Lukashenko.

'No habrá ninguna vacunación obligatoria. Lo afirmo categóricamente. La vacunación es voluntaria. Si alguien quiere vacunarse, se vacuna, y si no quiere, no se vacuna', dijo el mandatario bielorruso, citado por la agencia estatal BELTA.

Lukashenko, quien negó en principio la existencia de la pandemia y la calificó de 'psicosis colectiva', afirmó que hoy tampoco ve motivos para la preocupación.

'Quiero asegurar a todos que estamos lidiando con esa lacra de una manera digna, sin excesivo ruido informativo, ni batallas políticas', afirmó.

Agregó asimismo que algunas categorías de ciudadanos, en su opinión, sí tendrían que vacunarse.

'Creo que a los médicos no hay que convencerles de que tienen que vacunarse porque trabajan con la ciudadanía y son gente preparada', dijo.

Con todo, insistió en que 'nadie tiene derecho a obligar' a inmunizarse.

Lukashenko, que contrajo el pasado año la covid-19, señaló que en la actualidad Bielorrusia cuenta con varias vacunas, entre rusas y chinas.

A la vez, el país está desarrollando un fármaco propio contra el coronavirus, que se encuentra en fase de estudios preclínicos y podría salir al mercado el año que viene, según fuentes sanitarias.

'Tendrá mucha demanda', opinó el presidente bielorruso, quien dijo que Bielorrusia podría ganar 'centenares de millones de dólares' con la exportación de su preparado anticovid.

Bielorrusia ha registrado 456.000 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, 966 de ellos en la última jornada.EFE

aj/io/ig