Lukashenko nombra nuevo primer ministro a dos meses de las presidenciales

Moscú, 4 jun (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, nombró hoy al frente del Gobierno a Román Golovchenko, hasta ahora jefe del Comité de Industria Militar, designación que se produce a dos meses de los comicios presidenciales en los que el mandatario busca el que sería su sexto mandato consecutivo.

El nuevo primer ministro, de 46 años, sustituye en el cargo a Serguéi Rumas, quien tras casi dos años como jefe del Gobierno abandona la política para dedicarse a los negocios, según declaró hoy Lukashenko, citado por la agencia oficial bielorrusa Belta.

'No tengo grandes quejas de él (Rumas), pero el hombre quiere dedicarse a los negocios. Me dijo directamente: 'Quiero dedicarme a los negocios, quiero ganar dinero, mucho dinero, y puedo hacerlo', dijo el líder bielorruso, que este miércoles destituyó en pleno al Gabinete de Ministros.

Expresó su conformidad con los deseos del ex jefe del Gobierno y añadió: 'No creo que Rumas se vaya del país y se lleve ese dinero, lo invertirá aquí, en la economía. Pero todo debe hacerse con honestidad y dentro de la ley'.

En una reunión poco antes de anunciar la nueva composición del Gobierno, Lukashenko, en el poder desde 1994, indicó que no hay nada extraordinario en la renovación del Gabinete y dijo que quienes queden fuera de él tendrán otras labores.

'Otra vez quiero subrayar: aquellos que hoy no entren en el Gobierno no se quedarán sin trabajo; no son enemigos', dijo.

El 25 de mayo pasado, después de inscribir su candidatura para los comicios presidenciales del 9 de agosto, Lukashenko anunció sus planes de renovar el Gobierno.

En esa ocasión, explicó que el objeto de la medida es aumentar la confianza de los electores, que al acudir a las urnas ya sabrán como será el Gobierno, aunque la oposición considera que es una medida claramente populista.

El 10 de mayo pasado la oposición unificada bielorrusa anunció que no participará en las elecciones presidenciales con el argumento de que es imposible celebrar una campaña electoral normal en medio de la pandemia del coronavirus, que según los datos ya ha contagiado a más de 45.000 personas en ese país.

Lukashenko ha insistido en que, pese a la pandemia del coronavirus, no hay motivo para cancelar las elecciones, que por ley deben celebrarse a más tardar en agosto. EFE