Lukashenko promete en Pascua ortodoxa unas elecciones 'honestas' y 'decentes'

Moscú, 19 abr (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, en el poder desde 1994, prometió hoy en la Pascua ortodoxa que las próximas elecciones presidenciales, que deben celebrarse antes de finales de agosto, serán 'honestas y decentes',

Tras visitar una iglesia cerca de Minsk para asistir a misa, el mandatario, un negacionista de la amenaza del coronavirus, dijo que garantizará que 'las próximas elecciones en nuestro país serán absolutamente honestas y decentes', de acuerdo a sus palabras recogidas por la agencia estatal bielorrusia BelTA.

'Diremos franca y honestamente lo que aguarda el futuro, hablaremos de cómo el país está evolucionando y cómo se desarrollará', añadió el jefe de Estado de Bielorrusia.

En noviembre pasado Lukashenko anunció que planea presentarse de nuevo a la reelección, mientras que la oposición bielorrusia dijo a principios de este año que pretende celebrar elecciones primarias para elegir un único candidato como rival del mandatario.

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha pedido una modificación del código electoral de Bielorrusia, calificado como el menos democrático de Europa, tras las pasadas elecciones parlamentarias del 17 de noviembre.

Según la OSCE, estos comicios incumplieron importantes estándares internacionales para unas elecciones democráticas, y en varios casos provisiones jurídicas ambiguas fueron interpretadas y aplicadas de manera restrictiva con respecto a los candidatos de la oposición.

La oposición bielorrusa no obtuvo ningún escaño en la Cámara Baja del parlamento.

La Comisión Electoral ya ha dicho que no ve necesario modificar la legislación electoral antes de las elecciones presidenciales.

El líder bielorruso ha dicho que no ve ninguna razón para posponer las elecciones debido al coronavirus, que deben celebrarse no más tarde que el 30 de agosto, si bien aún no hay una fecha.

Lukashenko, que ha llamado 'psicosis' la amenaza del coronavirus, defendió hoy también que su táctica para luchar contra la COVID-19 es la correcta, es decir su oposición al aislamiento de la población, y por ello subrayó que no se podía cerrar los templos a los creyentes en la Pascua ortodoxa, como han hecho otros países.

Una delegación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que visitó recientemente Minsk, pidió a Bielorrusia introducir nuevas medidas para frenar la propagación del virus, como aumentar las medidas de aislamiento y realizar un mayor número de test.

La oposición bielorrusa ha criticado a Lukashenko por no tomarse en serio el coronavirus y advierte que la situación epidemiológica es mucho más grave de lo que indican las cifras oficiales.

Según los datos del Ministerio de Sanidad de Bielorrusia del pasado día 17, el país registra 4.779 casos de coronvavirus y 47 decesos. EFE