Lula: 'Bolsonaro es un presidente con comportamientos genocidas'

París, 24 jul (EFE).- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva acusó este sábado al actual jefe de Estado de Brasil, Jair Bolsonaro, de tener un comportamiento genocida y tendencia a 'hacer el mal'.

'Bolsonaro no piensa en hacer el bien, sólo en hacer el mal', dijo Lula en una entrevista con la cadena France 24, en la que criticó la gestión del actual dirigente en la crisis sanitaria, pero también en la Amazonía.

Añadió que 'Bolsonaro no se ha ocupado de la pandemia, no ha creído en la ciencia (...), no ha querido comprar vacunas cuando había, no ha incitado al uso de mascarillas ni a que la gente se quede en su casa y evite los baños de masa. Por esto digo que es responsable de una parte de los 540.000 brasileños que han muerto y por lo que considero que tiene un comportamiento genocida', denunció.

Lula se dijo convencido de que en algún momento Bolsonaro pagará por su irresponsabilidad y por no hacerse cargo de la salud de la gente.

De haber estado en su lugar, el exmandatario dijo que habría establecido una serie de protocolos para que los brasileños recibieran la misma información, basada en datos científicos.

El que fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010 se mostró convencido de que la solución en Brasil consiste en gobernar para los pobres y colocarlos en el centro de las preocupaciones del Estado.

'La actitud de Bolsonaro parece fascista por su comportamiento y sus ataques. Ataca al pueblo, las mujeres, los negros, los sindicalistas, los antiguos presidentes de la República. Parece un ser no civilizado. Hay que ser duro con él porque él es así, solo se respeta a sí mismo', criticó.

Convencido de que Bolsonaro perderá las elecciones y de que Brasil 'volverá a ser un país civilizado', dijo que están 'llegando al término del mandato de este presidente genocida'.

Palabras que repitió para la gestión de Bolsonaro en la selva amazónica, donde cree que hay que utilizar la riqueza de la diversidad para producir otras oportunidades de empleo para la región.

Pero insistió en que ningún país puede decir que la Amazonía deba ser internacionalizada ni transformarla en 'una especie de santuario de la humanidad'.

Preguntado sobre su posible candidatura en las próximas presidenciales, confirmó que 'cuando llegue el momento', si tiene 'la misma salud y la misa voluntad, sí'. 'Seré candidato', afirmó. EFE

mdv/si