Lula dice al recibir premio que quiere restaurar la 'credibilidad de Brasil'

París, 17 nov (EFE).- Nada más recibir un premio en París por su trayectoria política, el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo este miércoles que busca restaurar 'la credibilidad internacional de Brasil' y aseveró que el 70 % de los brasileños rechaza a Jair Bolsonaro como presidente.

En una etapa más en su gira europea que lo ha llevado a Alemania, Bélgica, Francia y, mañana, a España, Lula recibió el premio al 'Coraje Político 2021' de la revista Politique Internationale en el lujoso hotel George V de París.

Después de un desayuno privado con una numerosa audiencia formada por políticos, empresarios e intelectuales, Lula recibió un galardón que le reconoce por el conjunto de su trayectoria y por la esperanza que encarna, y posteriormente mantuvo un encuentro con los medios.

'Siendo o no candidato estoy trabajando mucho, mucho, para derrotar a Bolsonaro, para que alguien demócrata gane las elecciones', señaló Lula, quien recuperó este año sus derechos políticos después de que la Corte Suprema de Brasil anulara las dos condenas que pesaban en su contra por corrupción y por las que pasó 580 días en prisión.

Mientras mantiene el suspense sobre su postulación a la presidencia en las elecciones del año próximo, Lula, de 76 años, aclaró que la meta de los numerosos encuentros de alto nivel que está manteniendo en Europa no es 'hacer campaña'.

'No busco apoyo electoral porque las personas con las que me reúno no votan en Brasil (...) Estoy buscando el restablecimiento de la credibilidad que Brasil ya tuvo', insistió el dirigente izquierdista, quien ayer dio una conferencia en la universidad de elite Sciences Po.

Entre las figuras de primer rango con las que se ha reunido destaca el alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell; mientras tiene programado un encuentro en el Elíseo hoy mismo con el presidente francés, el liberal Emmanuel Macron, y en Madrid con el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.

'Quiero decirles a los gobernantes de Europa, a la prensa, que Brasil es mucho mejor, es demócrata, generoso, trabajador y no es la ignorancia que está gobernando Brasil, les digo que continúen confiando en Brasil porque lo mejor de Brasil es el pueblo brasileño', agregó.

Según las encuestas, Lula, si confirma su candidatura, ganaría las elecciones de octubre de 2022 de manera holgada, con al menos un 45 % de los apoyos, por delante de Bolsonaro, con cerca de un 25 %.

'Más del 70 % de la población no quiere más a Bolsonoaro y esa mayoría, que es civilizada y democrática, elegirá a alguien que conviva con las instituciones, que las quiera fortalecer y respetar el Congreso nacional y el poder judicial, esa es la armonía que necesita el país para desarrollarse', concluyó. EFE

