Lula: 'Nosotros somos lo opuesto a Bolsonaro'

Sao Paulo (Brasil), 22 nov (EFE).- El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva subrayó este viernes el papel de opositor Partido de los Trabajadores (PT), al que situó en las antípodas del actual mandatario, Jair Bolsonaro, a quien acusó de destruir el país construido durante los gobiernos progresistas y por eso defendió la 'polarización'.

OPOSICIÓN Y POLARIZACIÓN

'Nos dicen para no polarizar el país, como si polarización fuese sinónimo de extremismo ideológico o si Brasil no estuviese polarizado entre ricos y pobres. Por eso tenemos el coraje de decir que nosotros somos lo opuesto a Bolsonaro', afirmó Lula en el cierre del primer día del Congreso Nacional del PT en Sao Paulo.

Lula, quien estuvo hasta comienzos de mes preso por corrupción, durante año y medio, y ahora responde al proceso en libertad por un fallo de la Corte Suprema que benefició a los condenados en segunda instancia, dijo que el PT estará en la polarización 'porque no da para quedarse encima del muro o en medio del camino'.

'Somos y seremos la oposición a ese Gobierno de extrema derecha que genera desempleo y quiere que los desempleados paguen la cuenta', añadió Lula, quien reiteró: 'no somos media oposición, somos oposición y media de oposición de un Gobierno que ataca al medio ambiente, ataca negros, indígenas, personas LGBT'.

El PT, según Lula, es 'radical' ante ese tipo de atropello y, 'aunque lo quieran negar, como la Tierra es redonda, por eso estamos en polos opuestos'.

El partido que gobernó a Brasil entre 2003 y 2016, con dos mandatos de Lula y uno y medio de Dilma Rousseff, que fue destituida en un juicio político, 'nació para cambiar el país y lo cambió', apuntó el exgobernante.

'Si fuese para gobernar para algunos pocos, quemar la selva, no prestar atención al petróleo (derramado) del nordeste y no encontrar a los responsables de tragedias como las de Mariana o Brumadinho (vertidos mineros) , del asesinato de (la concejala) Marielle (Franco), este país no necesitaría del PT', completó.

El exmandatario agradeció a los miembros de diferentes partidos internacionales que estuvieron en la apertura del Congreso, encabezados por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, exjefe del Gobierno español.

'Nunca imagine que el mundo entero, los partidos aliados, me diesen tantos elogios por ser una víctima de la arbitrariedad (...) Mi tobillo no es tobillo de paloma y en ella no cabe tobillera electrónica', como la que llevan otros procesados de la operación anticorrupción conocida como Lava Jato, expresó Lula.

LATINOAMÉRICA

Además de agradecer a sus correligionarios por acompañarle fielmente durante los 580 días en los que estuvo preso, Lula se pronunció también a favor de los movimientos sociales que por estos días toman fuerza en Latinoamérica y que fueron solidarios durante su detención.

'Soy ahora solidario con los bolivianos que fueron víctimas de un golpe, agradezco la solidaridad del presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, que vino a visitarme y que habló ante la prensa en mi defensa, incluso yo diciéndole que no era necesario exponerse, pero lo hizo aquí y en su país', comentó.

De igual manera, felicitó 'al pueblo chileno por la competencia y al pueblo de Ecuador por levantarse. También soy solidario al compañero Rafael Correa que es víctima de un proceso muy semejante al que tengo aquí y al pueblo colombiano que fue a las calles a manifestarse'.

'No pudo dejar de recordar al compañero leal Fidel Castro y agradecerle al presidente cubano (Miguel) Díaz-Canel por mandarme dos millones de firmas de apoyo del pueblo cubano (...) Quero hasta agradecerle los que fueron responsables por mi prisión, porque así nacen los grandes movimientos como nació el PT', subrayó.

De la misma forma, el exjefe de Estado expresó su gratitud con la prensa alternativa y recordó que desistió de dejar el país, como le recomendaron algunos amigos antes de su prisión, porque 'no quería leer un titular de periódico: 'Lula fugitivo' (...) ¿Por qué no me derrotaron en un proceso electoral?'.

'Ustedes no arrestaron un hombre, arrestaron una idea, y lucharé para que sea anulada la sentencia y me den un juicio justo. Si yo cometí un crimen merezco ser castigado como todos los que comnten un crimen en este país, pero si soy inocente tienen que tener el coraje de decir que Lula es inocente', aseveró. EFE

