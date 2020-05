Lula se disculpa tras una polémica declaración sobre el COVID-19

Sao Paulo, 20 may (EFE).- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se disculpó este miércoles tras una polémica declaración en la que aseguró que 'menos mal' que 'la naturaleza había creado el 'monstruo' coronavirus para mostrar la importancia de un Estado fuerte en la resolución de este tipo de crisis.

'Si algunas personas se ofendieron con la frase, pido disculpas porque la frase no tenía lugar en aquello que quería decir', dijo el exmandatario en una entrevista a la emisora de Radio Brasil Atual.

Lula afirmó la víspera en declaraciones a la revista Carta Capital que la irrupción del coronavirus fue en parte positiva para hacer ver al Gobierno de Jair Bolsonaro, que sigue una línea liberal en lo económico, la importancia de la figura del Estado.

'Menos mal que la naturaleza, contra la voluntad de la humanidad, creó ese monstruo llamado coronavirus porque ese monstruo está permitiendo que los ciegos comiencen a ver que sólo el Estado es capaz de solucionar determinadas crisis', indicó Lula, el mismo día en el que país registró 18.000 muertes y más de 270.000 contagios.

'Esta crisis del coronavirus solamente la puede resolver el Estado, como pasó en la crisis (financiera) de 2008', completó.

La declaración levantó polémica en redes sociales, pero el ex jefe de Estado (2003-2010) se ha retractado este miércoles de lo que ha calificado como una expresión 'totalmente desafortunada'.

'La verdad es que si en vez de haber dicho la expresión 'menos mal' hubiera dicho 'desgraciadamente' tal vez no hubiera habido problema', indicó.

Añadió que 'apenas quería mostrar' que el Estado, y 'solamente el Estado', es 'capaz de resolver problemas graves que el mercado nunca va a resolver'.

'Soy un ser humano que se mueve por el corazón. Sé el sufrimiento que causa la pandemia a las personas, no poder enterrar a sus parientes', manifestó.

'Pido disculpas a las personas por la expresión 'menos mal', estaba fuera de lugar, pero tampoco puedo aceptar que a partir de ahí digan, con mala fe, que estaba celebrando la pandemia', puntualizó.

Lula defendió además que en cuanto no haya un medicamento efectivo contra el COVID-19, 'la mejor solución' es 'quedarse en casa'.

El coronavirus continúa su expansión exponencial por el gigante suramericano, que es uno de los focos globales de la pandemia y se sitúa como el tercer país del mundo con más casos, unos 271.000 contagios y cerca de 18.000 muertes.

El antiguo líder sindical volvió a criticar duramente al presidente Jair Bolsonaro, que menosprecia la gravedad de la enfermedad y defiende la vuelta 'inmediata' a la normalidad.

'Brasil vive un momento en el que no tiene presidente de la República. Él (Bolsonaro) no está gobernando Brasil porque es un presidente que no se preocupa con la crisis sanitaria', denunció.

'Va despreciando a todo el mundo y ofendiendo a todo el mundo', amplió.

En el último mes, dos ministros de Salud han salido del Gobierno tras fuertes divergencias con el líder ultraderechista, los médicos Luiz Henrique Mandetta y Nelson Teich.

'Bolsonaro tiene dos opciones: o tiene coraje y gobierna el país o renuncia', dijo Lula, quien también pidió la apertura de un juicio político con fines de destitución contra el mandatario.

Lula, de 74 años, se encuentra aislado en su domicilio desde que a mediados de marzo volvió de una gira por varios países de Europa.

El expresidente ha sido condenado dos veces por corrupción y blanqueo de capitales en causas relacionadas con los desvíos ocurridos en la estatal Petrobras, aunque actualmente responde en libertad tras pasar 1 año y 7 meses en la cárcel. EFE