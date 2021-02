Luna Rossa e INEOS reanudan la final en Auckland bajo restricciones COVID-19

Redacción deportes, 19 feb (EFE).- La final de la Copa Prada -Torneo de Desafiantes- de la 36ª Copa América, entre el Luna Rossa italiano y el INEOS Team británico, suspendida al final de la segunda jornada el pasado domingo, se reanudará este sábado a partir de las 16:00 hora local (04:00 hora española).

La suspensión llegó al decretarse el nivel 3 de restricciones por COVID-19 en Auckland. En la medianoche del miércoles se rebajó al nivel 2. Esto permite que las regatas se reinicien, pero la no apertura del 'Village' de la Copa América en el puerto de Auckland, ni la salida de barcos con aficionados, ni la presencia de más de 100 personas en el frente litoral de la ciudad para seguir las regatas y con muchas limitaciones en bares y restaurantes

La organización pidió retrasar la reanudación al lunes porque se espera que el nivel de restricciones bajará al nivel 1, con lo que ya podría haber aficionados en el puerto y el frente litoral, se abriría el 'Village' etc. pero el equipo italiano se negó totalmente al aplazamiento.

Con una situación muy enrarecida mañana se disputarán la quinta y sexta regatas de la final que el 'Luna Rossa' domina por 4-0 y le quedan tres victorias para ganar y pasar a la Final de la Copa América, que se iniciaría el próximo 6 de marzo

Las restricciones han prohibido la utilización de los campos de regatas B y C de la bahía de Auckland, los más cercanos a la ciudad y posiblemente se utilizará el campo E, a unas 12 millas (23 km) al Este, en el Estrecho de Tamaki entre la isla Waiheke y la costa de Eastern Beach.

Las tripulaciones de ambos equipos han intentado mantenerse al margen de la polémica, especialmente la del INEOS británico, que hasta ayer mismo no hizo ningún comentario al respecto, aunque si lamentó la negativa italiana a retrasar la reanudación.

Los errores en las salidas del equipo británico le condenaron en las dos primeras jornadas. Ni el trabajo del núcleo duro del AC75 'Britannia 2', liderado por su patrón, Sir Ben Ainslie, su táctico Giles Scott y su controlador de vela en ala, Bleddyn Mon, pudo evitar la superioridad del Luna Rossa en maniobra aunque la velocidad fue pareja (la media es de 37,1 nudos (68,7 km/h) para Luna Rossa y solo 37 (68,5 km/h) para el INEOS)

La otra clave del dominio italiano ha sido la mejoría de la comunicación a bordo en la maniobras. Su sistema de dos patrones gemelos, el australiano James Spithill y el italiano Franceso Bruni. El hecho de uno a cada lado les da ventaja en la observación del viento.

Spithill dirige desde el lado de estribor (y es el patrón que dirige en las salidas) y es una tarea más fácil seguir el viento si su perspectiva no cambia. El sistema italiano permite que uno de los patrones mire a su alrededor cuando el otro dirige el barco.

Spithill y Francesco Bruni intercambian datos al respecto del viento alrededor del campo de regatas. El controlador de la vela mayor, Pietro Sibeli es quien cambia de lado entre viradas y trasluchadas y es el único que se mueve.

En el 'Britannia 2' la forma de comunicación es estándar. Tanto el patrón, Ben Ainslie como el táctico Giles Scott cambian de lado en cada virada y trasluchada junto con el controlador de la vela mayor,Bleddyn Mon.

Además, navegando a favor del viento,Scott sale a menudo de su posición y se coloca en cubierta, en la popa, para echar un vistazo rápido a barlovento antes de volver corriendo a su puesto de sotavento. Hay mucho movimiento a bordo del 'Britannia 2', mientras que a bordo del 'Luna Rossa' es mínimo.

Ben Ainslie es consciente de los problemas y ha lamentado que en los días que no ha habido competición han entrenado, pero no pueden hacer modificaciones en el 'Britannia 2' porque 'estamos bajo una certificación de medición para la Final, y no podemos hacerlas'; aún así creemos que podemos plantar cara', ha indicado. EFE

