Lunes, 28 de septiembre de 2020 (08.00 GMT)

CORONAVIRUS

SITUACIÓN

El mundo alcanza 32,7 millones de casos de COVID-19 y supera las 990.000 muertes

Ginebra (EFE).- Los casos globales de la COVID-19 se elevaron este domingo a 32,7 millones, mientras que las víctimas mortales llegaron a 991.224, de acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En la última jornada se contabilizaron más de 316.000 positivos, la segunda cifra más alta en lo que va de pandemia, y 5.700 muertes, por lo que se teme que se supere la barrera del millón de fallecidos el martes, 29 de septiembre. América suma 16,2 millones de casos, el sur de Asia 6,7 millones y Europa 5,6 millones, por lo que las tres regiones concentran más del 85 por ciento de los contagios globales. Similar porcentaje suman las tres regiones en cuanto a cifras de fallecidos, dado que el continente americano ha notificado más de 546.000, Europa 234.000 y Asia Meridional 110.000.

EEUU

EE.UU. supera los 204.700 muertos y 7,1 millones de casos de la COVID-19

Washington (EFE).- Estados Unidos alcanzó este domingo la cifra de 204.743 fallecidos y 7.109.351 casos confirmados de la COVID-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del lunes) es de 32.523 contagios más que el sábado y de 263 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.215, más que en Perú, Francia o España.

BRASIL

Brasil llega a 141.741 muertes por COVID-19 en un nuevo día de aglomeraciones en las playas

Brasilia (EFE).- Brasil sumó 335 nuevas muertes asociadas a la COVID-19, con lo que el balance total de fallecidos subió hasta los 141.741, según informó el Gobierno este domingo, en el que se registraron nuevas aglomeraciones en las playas y parques del país, pese a las medidas de distanciamiento social vigentes. El Ministerio de Salud informó en su boletín diario sobre la enfermedad que el número de infectados creció hasta los 4.732.309, tras anotar 14.318 casos en las últimas 24 horas. Brasil es el segundo país del mundo en número de óbitos, después de Estados Unidos, y el tercer con más infectados, por detrás de Estados Unidos y la India.

CORONAVIRUS CHINA

China suma 21 nuevos casos de coronavirus, todos ellos importados

Pekín (EFE).- La Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 21 nuevos casos de COVID-19 detectados el domingo, todos ellos procedentes del exterior, con lo que el país asiático acumula ya 43 días sin registrar contactos a nivel local. Estos positivos importados se les diagnosticaron a viajeros procedentes del extranjero en la ciudad de Shanghái (este, 10) y en las provincias de Cantón (sur, 5), Mongolia Interior (norte, 3), Fujian (sureste, 2) y Shanxi (norte, 1). En cuanto a los infectados asintomáticos, China sumó 14 nuevos positivos en este último informe, lo que sitúa el total de personas en esas circunstancias bajo observación en 367.

EEUU ELECCIONES

El NYT accede a los impuestos de Trump y revela grandes deudas que ya han vencido

Washington (EFE).- El diario The New York Times informó este domingo de que accedió a las declaraciones de impuestos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de las últimas dos décadas y reveló deudas que ya han vencido y tenían un valor de cientos de millones de dólares. Desde su campaña electoral de 2016, Trump se ha negado a publicar sus declaraciones de impuestos, algo que han hecho todos sus antecesores a lo largo de la historia. The New York Times reveló que Trump pagó solo 750 dólares en impuestos federales en 2016, cuando ganó las elecciones, y en su primer año en la Casa Blanca desembolsó la misma cantidad de 750 dólares, que es muy pequeña comparada con la fortuna que se cree que ha amasado en sus negocios inmobiliarios.

EEUU TIKTOK

La Justicia de EE.UU. impide a Trump prohibir red social TikTok por el momento

San Francisco (EFE).- Un juez de Estados Unidos emitió este domingo una orden que impide al Gobierno de Donald Trump prohibir las descargas y actualizaciones de la red social china TikTok, algo que podría haber ocurrido esta medianoche, por lo menos hasta que la Justicia vuelva a pronunciarse. El magistrado Carl J. Nichols de la corte federal del Distrito de Columbia accedió así a la petición de los abogados de la firma china, que buscaban un bloqueo temporal de la posible prohibición mientras las dos partes se enfrentan en los juzgados. Por su parte, Trump aseguró este domingo que acatará la orden judicial y el Departamento de Comercio destacó en un comunicado que se trata de 'una orden judicial preliminar' y dijo que la recurrirán.

EEUU INCENDIOS

Evacuan un hospital por un nuevo incendio forestal en California (EE.UU.)

San Francisco (EFE).- Un nuevo incendio declarado la madrugada del domingo y que gana terreno a gran velocidad obligó a desalojar a miles de personas y a un hospital entero en la zona vinícola de Napa, en California (EE.UU.), que está viviendo la peor temporada de fuegos de su historia. El incendio bautizado como Glass por los servicios de emergencias se inició por razones que aún se encuentran bajo investigación en plena ola de calor (una de las muchas que está viviendo California este año) y en poco más de 12 horas ya había calcinado 485 hectáreas. Las autoridades locales han ordenado la evacuación de unas 2.000 personas de la zona del entorno de St. Helena, entre ellos los 55 pacientes del hospital Adventist Health St. Helena, un centro que ya es la segunda vez que tiene que ser abandonado este año por la amenaza del fuego.

VENEZUELA CRISIS

Maduro anuncia 'ley antibloqueo' para la 'remontada económica' de Venezuela

Caracas (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció este domingo que presentará ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) una 'ley antibloqueo' que le ayude a revertir los efectos de las sanciones económicas de Estados Unidos y promueva la 'remontada económica del país caribeño'. 'Hemos ideado, redactado y creado una ley constitucional de carácter especial contra el bloqueo y las sanciones criminales de Estados Unidos, esta semana, el martes, se la vamos a presentar a entregar a la ANC para que le dé la urgencia reglamentaria y la aprobemos', dijo Maduro durante una jornada de trabajo transmitida por la televisión pública VTV. Aunque Maduro no ofreció hoy detalles del contenido de la herramienta legal, sí dejó en claro que la idea proviene del Ejecutivo y que la vicepresidenta del país y ministra de Finanzas, Delcy Rodríguez, es corredactora de la ley.

URUGUAY ELECCIONES

La izquierda seguirá gobernando Montevideo y el resto de Uruguay es 'blanco'

Montevideo (EFE).- El Frente Amplio (FA), coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020 y lo hace en Montevideo desde 1990, seguirá al frente de la Intendencia capitalina, mientras que 12 de los 18 departamentos (provincias) restantes estarán regidos por el Partido Nacional (centroderecha). No obstante, los departamentos en los que ha ganado el FA, Montevideo y Canelones, concentran 2,1 de los 3,5 millones de habitantes del país. Uruguay celebraba este domingo comicios para elegir a los gobernantes de 19 departamentos y 125 municipios y un 85 % de los 2,7 millones de personas habilitadas para el voto acudió a las urnas en una cita que quedó aplazada desde mayo y que estuvo marcada por el protocolo sanitario para evitar los contagios por COVID-19.

BRASIL ELECCIONES

Empieza la campaña en Brasil para unas municipales marcadas por la pandemia

Sao Paulo (EFE).- Los candidatos brasileños a las elecciones municipales de noviembre comenzaron este domingo una campaña atípica marcada por el coronavirus, la crisis económica y la ausencia de apoyos explícitos por parte del presidente Jair Bolsonaro. Los aspirantes y sus partidos pueden desde hoy divulgar su propaganda electoral, incluso en Internet, medio que se espera que sea clave en tiempos de pandemia, y hacer campaña en la calle, bajo una serie de recomendaciones sanitarias. La cuarta mayor democracia del mundo se sumerge así en un proceso que durará mes y medio, y que culminará con la renovación de los alcaldes y concejos en 5.568 municipios, en medio de la peor crisis sanitaria del último siglo, que aún sigue causando estragos en el país.

ARMENIA AZERBAIYÁN

Armenia y Azerbaiyán continúan los combates en Nagorno Karabaj

Tiflis/Bakú (EFE).- Los combates en el enclave separatista de Nagorno Karabaj, que este domingo se cobraron decenas de víctimas entre civiles y militares, continuaron durante la noche y las primeras horas de este lunes, según fuentes de Armenia y Azerbaiyán. La portavoz del Ministerio de Defensa de Armenia, Sushán Stepanián, acusó a Azerbaiyán de proseguir su ofensiva y Azerbaiyán acusó a las fuerzas armenias de bombardear la ciudad de Terter, limítrofe con la zona de Nagorno Karabaj y situada a 332 kilómetros al oeste de Bakú. Mientras, el líder del territorio separatista, Araik Arutiunián, acusó el domingo por la noche a Turquía de prestar apoyo con armas y militares a Azerbaiyán. El conflicto armenio-azerbaiyano se remonta a los tiempos de la Unión Soviética, cuando a finales de la década de los 80 el territorio azerbaiyano de Nagorno Karabaj, poblado mayoritariamente por armenios, pidió su incorporación a la vecina Armenia, tras lo cual estalló una guerra que causó unos 25.000 muertos.

BIELORRUSIA CRISIS

Decenas de miles de bielorrusos 'invisten' en marchas a líder de la oposición

Minsk (EFE).- Decenas de miles de bielorrusos salieron este domingo a la calle en varias ciudades del país para 'investir' simbólicamente a la líder de la oposición en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya' y exigir la renuncia de Alexandr Lukashenko, quien asumió esta semana su sexto mandato en una investidura no anunciada. 'Sveta es nuestra presidenta', coreaban unos 100.000 manifestantes -según la prensa local- en el centro de Minsk, en alusión a Tijanóvskaya, que se considera la dirigente legítima de Bielorrusia. Ni la lluvia ni el fuerte viento detuvo a los bielorrusos: una marea humana recorrió por séptimo domingo consecutivo el centro de Minsk con banderas rojiblancas, símbolo de la oposición bielorrusa, y pancartas en apoyo a Tijanóvskaya.

RUMANÍA ELECCIONES

La centroderecha rumana recupera alcaldía de Bucarest en elecciones locales

Bucarest (EFE).- Los partidos de centro y centro-derecha rumanos ganaron este domingo las elecciones municipales al arrebatar la alcaldía de Bucarest a la regidora del antiguamente hegemónico Partido Social Demócrata (PSD), según los sondeos a pie de urna y las estimaciones de voto de los partidos. 'Es una victoria que muy pocos esperaban', declaró el primer ministro rumano, Ludovic Orban, del conservador PNL, en referencia a los sondeos que predecían un resultado muy ajustado en Bucarest. El nuevo alcalde de Bucarest será el matemático Nicusor Dan, antiguo activista por el patrimonio arquitectónico de la capital, que contaba con el apoyo del PNL, en el Gobierno, y de la alianza centrista-liberal URS PLUS.

SUIZA UE

Bruselas ve 'señal positiva' de los suizos a profundizar la relación con UE

Bruselas (EFE).- La decisión de los suizos de mantener la libre circulación de personas con la Unión Europea (UE) es una 'señal positiva' para consolidar y profundizar la 'estrecha colaboración' entre el país helvético y los Veintisiete, destacaron este domingo los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión. 'Este es un gran día para las relaciones entre la Unión Europea y Suiza. Damos la bienvenida a los resultados del voto popular y esperamos continuar nuestra estrecha colaboración. El pueblo suizo ha hablado enviando un mensaje claro: juntos, tenemos un futuro brillante delante de nosotros', tuiteó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. También la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, dio 'la bienvenida' a este resultado. Los suizos votaron este domingo a favor de mantener la libre circulación de personas con la UE, en una jornada de referendos en la que también aprobaron dos semanas de permiso de paternidad para los hombres, la compra de aviones para su Fuerza Aérea y que los lobos sigan protegidos frente a los cazadores. EFE