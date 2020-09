Lunes, 28 de septiembre de 2020 (20.00 GMT)

=============

CORONAVIRUS

=============

SITUACIÓN

El mundo se aproxima al millón de muertes y los 33 millones de contagios

Ginebra (EFE).- Los fallecidos por COVID-19 en el planeta ascienden hoy a 995.836, mientras que los casos confirmados totalizan 32,9 millones, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). América acumula algo menos de la mitad de estos casos, 16,3 millones, mientras que 6,8 millones se diagnosticaron en el sur de Asia y 5,6 millones en Europa. En el continente americano la curva de contagios va en lento descenso desde finales de julio, aunque aún se sitúa por encima de los 100.000 diarios, mientras en Europa sube rápidamente y ya hay jornadas con cerca de 80.000 contagios, el doble que en los peores meses de confinamiento. En cuanto a las muertes, América, con casi 550.000, aún reporta algunos días más de 3.000 fallecidos y la gráfica se mantiene estable desde abril, mientras que en el Viejo Continente, con 234.000 fallecidos, se registra diariaente menos de un millar, cinco veces menos que en la primera oleada. Estados Unidos encabeza la lista de países más afectados, seguido de India, Brasil y Rusia. Les siguen inmediatamente cinco países de habla hispana: Colombia, Perú, México, España y Argentina.

OMS

La OMS proveerá con 120 millones de test de COVID-19 a países en desarrollo

Ginebra (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció hoy un acuerdo para distribuir 120 millones de pruebas rápidas de COVID-19 a los países en desarrollo, capaces de diagnosticar la enfermedad en unos 15 minutos, frente a otras para las que es necesario esperar varias horas o hasta días. Las pruebas, fabricadas por la farmacéutica estadounidense Abbott y la surcoreana SD Biosensor, beneficiarán a hasta 133 países, y se espera que con ellas se logre cubrir la demanda en esas zonas durante seis meses. 'Esto permitirá expandir los tests a zonas de difícil acceso sin los laboratorios adecuados o con un insuficiente número de sanitarios para poder llevar a cabo pruebas PCR', señaló en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al anunciar el acuerdo. Éste también cuenta con la participación de la Fundación Bill y Melinda Gates Foundation. Las pruebas rápidas tienen un precio de unos cinco dólares por unidad, sustancialmente menor que el de los test PCR.

INDIA

La India cruza la barrera de los 6 millones de casos de COVID-19

Nueva Delhi (EFE).- El número de casos de coronavirus en la India superó hoy los seis millones, con más de 82.000 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, el ritmo de aumento más rápido de todo el planeta y casi el doble del registrado por el país más afectado por la pandemia, Estados Unidos, con más de 7 millones. La llegada en octubre de varios festivales importantes en el país asiático, así como el aumento de la contaminación que vuelve el aire de la capital y de parte del norte del país irrespirable, preocupan además a las autoridades. Según los últimos datos del Ministerio de Salud indio, el país cuenta ahora con 6.074.703 casos de la COVID-19 y ha registrado 95.542 fallecimientos desde el inicio de la pandemia, después de que el número de víctimas mortales aumentase en 1.039 en las últimas 24 horas. Este país de 1.300 millones de habitantes, el segundo más afectado por la pandemia en términos absolutos, ha experimentado un aumento continuo de los casos, entre 80.000 y 90.000 diarios, en las últimas semanas.

ESPAÑA

España suma casi 32.000 contagios más de coronavirus, el 42 % en Madrid

Madrid (EFE).- El Ministerio español de Sanidad notificó este lunes 31.785 contagios de coronavirus desde el viernes pasado, de los que un 42 % corresponden a Madrid, hasta llegar a 748.266 casos confirmados en todo el país desde que comenzó la epidemia. El número de infectados en las 24 últimas horas fue de 2.425. Madrid vuelve a ser la región con más casos en un solo día (451). El número oficial de defunciones alcanzó los 31.411 en toda España, tras sumarse otros 179 muertos. España es el país más afectado de Europa, con 290,2 casos por cada cien mil habitantes en los últimos 14 días, seguido por Francia (225,8), Bélgica (168,9) y Países Bajos (153,3), según información del Ministerio español de Sanidad. En casos totales acumulados, España también sigue a la cabeza, por delante de Francia (538.569) y el Reino Unido (434.969).

R.DOMINICANA TURISMO

Ministro dominicano admite que el turismo 'está a punto de colapsar'

Santo Domingo (EFE).- El sector turístico de República Dominicana, el más importante de la economía del país, está 'a punto de colapsar' por la crisis del coronavirus, admitió hoy el ministro del ramo, David Collado, al presentar los detalles de un programa de incentivo al turismo interno. República Dominicana reabrió sus fronteras el 1 de julio, pero en los dos primeros meses se ha registrado un desplome cercano al 88 % en el número de viajeros extranjeros llegados al país. El Gobierno dominicano ha lanzado un plan para reactivar el sector, que entre sus principales medidas ofrece un seguro médico gratuito para los turistas extranjeros hasta el final del año. Para incentivar el turismo local, que aporta un 3 % al sector, el Gobierno ha ofrecido créditos blandos y descuentos en los hoteles, que oscilan entre el 20 % y el 50 %. En su intervención de este lunes, el ministro subrayó que 'se pueden recuperar todas las áreas económicas' del país, pero si no se recupera el turismo, la economía 'no se va a levantar'.

=============

AZERBAIYÁN ARMENIA

=============

El presidente de Azerbaiyán decreta movilización parcial en el país

Bakú/Tiflis (EFE).- El presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev, decretó hoy una movilización parcial en el país debido a la escalada de las tensiones en el enclave de Nagorno Karabaj, donde este domingo comenzaron nuevos choques violentos entre fuerzas azerbaiyanas y armenias. El domingo Alíev decretó también la ley marcial en todo el país y un toque de queda en algunas ciudades debido a la situación en Nagorno Karabaj, donde ya se registraron decenas de víctimas entre ambas partes del conflicto. Al intervenir este domingo ante el Consejo de Seguridad del país, Alíev prometió no ceder ni un ápice en el conflicto con Armenia, que se remonta a finales de la década de los años 80 del siglo pasado y que llevó a Azerbaiyán a la pérdida de control sobre Nagorno Karabaj tras una cruenta guerra que causó más de 25.000 muertos. La nueva escalada también a Armenia a decretar la ley marcial y la movilización general en todo su territorio.

TURQUÍA

Erdogan dice que Azerbaiyán resolverá el conflicto de Karabaj 'por su cuenta'

Estambul (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, reiteró hoy su pleno apoyo a Azerbaiyán en el enfrentamiento con Armenia por la región separatista de Nagorno-Karabaj. 'Turquía está con todo su corazón y sus capacidades del lado de Azerbaiyán', dijo Erdogan en un discurso televisado en directo. Afirmó que todo el mundo acepta que la región de Nagorno Karabaj, de facto controlada por Armenia desde 1994, es territorio azerbaiyano. El presidente turco se hizo eco de los rumores de que su país habría enviado armas, militares o incluso mercenarios a Azerbaiyán, pero sin confirmarlos ni negarlos. 'Dicen que si Turquía está allí, si hay soldados turcos allí, si enviamos armas... Son los mismos que enviaron camiones con armas a Siria', dijo Erdogan en referencia al apoyo de Washington a las milicias kurdosirias enfrentadas con Turquía. El conflicto de Nagorno Karabaj estalló en 1991 y llevó a Armenia a anexionar esa región, poblada por armenios cristianos pero adjudicada por la Unión Soviética a Azerbaiyán de habla turca y mayoría musulmana. Desde ayer, ambos países han retomado el enfrentamiento militar.

RUSIA

Rusia está en 'pleno contacto' con Turquía por la escalada en Nagorno Karabaj

Moscú (EFE).- Rusia declaró hoy que se encuentra en 'pleno contacto' con Turquía sobre la escalada de las tensiones en el enclave separatista de Nagorno Karabaj. 'La parte rusa está en pleno contacto con Ankara. Ayer hubo conversaciones a través de los Ministerios de Exteriores', dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la prensa local. Peskov también llamó a Ereván y Bakú a la 'contención máxima'. 'Es muy importante ahora parar las hostilidades antes de ponerse a decidir quién tiene la culpa y quién no', explicó Peskov, quien recordó que Rusia, como miembro del Grupo de Minsk para el arreglo en Nagorno Karabaj, está dispuesta a utilizar su 'buena relación' con ambas partes del conflicto para mediar en él. El vicepresidente de la Duma, Cámara baja del Parlamento ruso, Alexéi Chepa, dijo a su vez que la información sobre la participación de los militares turcos en el conflicto de Nagorno Karabaj 'ha de ser contrastada'. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Armenia acusó hoy a Turquía de participar 'sobre el terreno' en las hostilidades que estallaron el domingo en dicha zona.

======================

URUGUAY ELECCIONES

El Gobierno de Lacalle Pou sale fortalecido de comicios regionales en Uruguay

Montevideo (EFE).- El Gobierno de Uruguay, encabezado por Luis Lacalle Pou, salió fortalecido de las elecciones departamentales llevadas a cabo este domingo en el país, después de que el Partido Nacional (PN, centroderecha) venciera en 15 de las 19 intendencias (Gobiernos regionales). Con el 100 % de los votos escrutados, la fuerza política a la que pertenece el mandatario recuperó el poder en tres departamentos que estaban en manos del Frente Amplio (FA, izquierda): Rocha, Paysandú y Río Negro. No obstante, el FA mantuvo Salto y logró cómodas victorias en Canelones y Montevideo, los dos centros más poblados de Uruguay. A pesar de estar en emergencia sanitaria, los uruguayos acudieron a votar en gran número (un 85 % de los habilitados aproximadamente) y no se vio mermada la jornada que culminó, en muchos departamentos, con militantes festejando en las calles con banderas, fuegos artificiales y cantos.

VENEZUELA CRISIS

Aumentan las protestas en Venezuela por fallos en los servicios públicos

Caracas (EFE).- Al menos una veintena de protestas se han registrado hoy en varias regiones de Venezuela por los fallos en el suministro de servicios como la electricidad, el agua potable, el gas doméstico y la gasolina, una situación que ha desatado numerosas manifestaciones en los últimos días. A través de las redes sociales, organizaciones no gubernamentales y políticos opositores han reportado protestas callejeras en seis de los 23 estados del país, algunas de las cuales han implicado el uso de gases lacrimógenos y perdigones por parte de los cuerpos de seguridad. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) ha contabilizado desde el viernes cerca de 100 protestas en casi todas las regiones del país debido a los mismos fallos en los servicios públicos.El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países, instó este domingo a los venezolanos a acompañar las protestas, especialmente una convocada por los maestros para el próximo 5 de octubre.

EEUU CUBA

EE.UU. incluye a una unidad de Fincimex en 'lista negra' de empresas en Cuba

Washington (EFE).- EE.UU. anunció hoy la inclusión de American International Services (AIS), una unidad de la compañía de servicios financieros Fincimex, canal obligatorio de las remesas a Cuba, en la 'lista negra' de empresas con las que los estadounidenses tienen prohibido llevar a cabo transacciones. El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, subrayó en un comunicado que el departamento que dirige va a añadir a AIS a la Lista Restringida de Cuba y explicó que se trata de 'una institución financiera controlada por el Ejército cubano que procesa las remesas enviadas al pueblo cubano'. 'El Ejército cubano también usa AIS, cuya compañía matriz es Fincimex, y otras entidades para cobrar tasas y manipular el mercado de remesas y de divisas extranjeras, como parte de los planes del régimen para ganar dinero y apoyar su aparato represivo', afirmó Pompeo. El objetivo de la medida, agregó, es 'evitar que el Ejército cubano controle y se beneficie del flujo de remesas que debería beneficiar al pueblo cubano. La gente debería poder recibir fondos de su familia en el extranjero sin tener que llenar los bolsillos de sus opresores'.

ONU CRISIS CLIMÁTICA

Líderes de todo el mundo prometen más medidas para proteger el planeta

Naciones Unidas (EFE).- Un importante grupo de líderes internacionales se comprometió hoy a tomar más medidas de forma urgente para proteger el planeta. La iniciativa, anunciada en un foro paralelo a la Asamblea General de la ONU, incluye promesas para reducir la contaminación de todo tipo, acabar con los plásticos en los océanos, perseguir con más dureza los crímenes medioambientales o dar pasos más ambiciosos en el marco del Acuerdo de París. Líderes de más de 60 países, que representan a 1.400 millones de personas y un cuarto del Producto Interior Bruto (PIB) mundial, sellaron el compromiso. Entre los firmantes figuran grandes potencias económicas como el Reino Unido y la Unión Europea, países con ecosistemas amenazados o importantes industrias petroleras como Canadá y Noruega y naciones con grandes poblaciones como Pakistán. También respaldaron la promesa el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y numerosos líderes latinoamericanos. Destacan las ausencias de EEUU y China -las dos grandes potencias económicas y los mayores emisores de gases de efecto invernadero-, la de un país como Brasil, considerado clave para la protección de la biodiversidad, y la de otros gigantes como Rusia y la India.

EEUU ELECCIONES

El NYT accede a los impuestos de Trump y revela grandes deudas que ya han vencido

Washington (EFE).- El diario The New York Times informó este domingo de que accedió a las declaraciones de impuestos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de las últimas dos décadas y reveló deudas que ya han vencido y tenían un valor de cientos de millones de dólares. Desde su campaña electoral de 2016, Trump se ha negado a publicar sus declaraciones de impuestos, algo que han hecho todos sus antecesores a lo largo de la historia. The New York Times reveló que Trump pagó solo 750 dólares en impuestos federales en 2016, cuando ganó las elecciones, y en su primer año en la Casa Blanca desembolsó la misma cantidad de 750 dólares, que es muy pequeña comparada con la fortuna que se cree que ha amasado en sus negocios inmobiliarios.

BOLIVIA GOBIERNO

Tres ministros dejan el cargo entre diferencias en el Gobierno boliviano

La Paz (EFE).- Los ministros interinos de Economía, Óscar Ortiz, de Trabajo, Óscar Mercado, y de Desarrollo Productivo, Abel Martínez, anunciaron este lunes que dejan el puesto, en medio de diferencias internas en el Gobierno transitorio de Bolivia. Óscar Ortiz dijo en rueda de prensa en La Paz que no renunció ni aún fue cesado, pero sabe que ya tiene sustituto, y reveló sus diferencias con el ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo. Ortiz calificó de 'indigno' que a su juicio se le haya querido 'presionar' con lo que calificó como 'una campaña' con mensajes en redes sociales en la que supuestas fuentes oficiales aseguraban en los últimos días su salida del Ejecutivo transitorio, sin que haya recibido alguna comunicación oficial. Bolivia alcanzó un déficit de más de 2.800 millones de dólares en el primer semestre de 2020, una cifra que estaba prevista para todo el año, algo que Ortiz confió que pueda resolver su sucesor.

EFE