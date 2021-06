Luxemburgo considera 'triste' que jueces tengan que intervenir ante Hungría

Bruselas, 25 jun (EFE).- El primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, consideró este viernes 'triste' que se tenga que activar un procedimiento de infracción contra Hungría por la ley que prohíbe hablar de la homosexualidad en colegios y medios debido a que los políticos son incapaces de garantizar los valores europeos y en su lugar deben actuar los jueces.

'Hay reglas, procedimientos hoy que existen a nivel jurídico y que deben ponerse en marcha para verificar, pero es triste cuando llegamos ahí. Si la columna vertebral de Europa, que es la del Derecho, la de los valores, debe ser garantizada por los jueces y no por los políticos, no es una buena señal para Europa', declaró el político a su llegada a la segunda jornada de la cumbre de líderes de la Unión Europea que se celebra en Bruselas.

El mandatario se pronunció en ese sentido tras el debate que los Veintisiete mantuvieron el jueves sobre la polémica ley.

La Comisión Europea ya está analizando la legislación para poner en marcha un posible procedimiento de infracción, que en última instancia puede terminar ante el Tribunal de Justicia de la UE, y ya ha dirigido una carta a las autoridades húngaras en la cual cita en qué puntos viola esa ley el Derecho comunitario.

Bettel confirmó hoy que Países Bajos ayer pidió a Hungría que abandone la UE.

También afirmó que 'solo hubo en total dos países que dijeron concretamente que estaban del lado de Orbán, Eslovenia y Polonia'.

'Los demás o nos apoyaron o no dijeron nada', indicó, e insistió en que es 'terrible que un juez tenga que decidir si se pisotean o no los valores por los que cada mañana nos levantamos y luchamos'.

'Lo importante es que hemos hablado de que, por ejemplo, la concesión de los fondos dependa del Estado de Derecho. Y la mayor parte de las veces el dinero convence más que las palabras', expuso.

Agregó que el intercambio de los líderes fue 'directo' y 'franco'.

'Mi conclusión tras el debate ha sido acordarme de una comida que tuve con Viktor Orbán hace cinco, seis o siete años en Budapest con mi marido, y no reconozco al Viktor Orbán de hoy, al que está en la mesa del Consejo Europeo. No es el mismo y eso me ha decepcionado mucho. Se lo he dicho', comentó, y añadió que el Orbán de hace unos años era 'abierto' y 'tolerante'.

Su homóloga finlandesa, Sanna Marin, admitió que el debate sobre la ley húngara fue 'bastante difícil, pero necesario'.

'Necesitábamos asegurar que se respetan los derechos de todos los ciudadanos de la UE, que todos respetamos los derechos humanos', destacó. EFE

