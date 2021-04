Luz verde al tercer retiro de las pensiones en Chile tras revés del Gobierno

Santiago de Chile, 27 abr (EFE).- Los chilenos podrán disfrutar de un nuevo retiro de los fondos privados de pensiones -el tercero desde que comenzó la pandemia- en los próximos días, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) respaldara la popular medida y de que el presidente Sebastián Piñera anunciara su promulgación.

Por 7 votos frente a 3, la corte rechazó aceptar a trámite el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno presentó la semana pasada bajo el argumento de que la medida puede hipotecar las pensiones futuras y dejar sin fondos a cerca de 5 millones de personas, así como por entender que infringe normas constitucionales relativas como la potestad de la iniciativa legislativa, entre otras.

Piñera podía aceptar este resultado o hacer uso del veto presidencial para frenar o modificar el proyecto y, tras horas de máxima incertidumbre, salió en rueda de prensa a comunicar que acataba la resolución del TC.

Ello pese a insistir en que no comparte el proyecto, aprobado la semana pasada por amplia mayoría en el Parlamento, que permite retirar el 10 % de los fondos de pensiones y busca aliviar a la clase media, muy castigada por la pandemia.

'En la vida hay que saber aceptar las normas y decisiones del Estado de derecho', reconoció Piñera, cuya aprobación cayó esta semana al mínimo del 9 % por su rechazo al retiro.

'No somos indiferentes, no somos ciegos, no somos sordos', agregó el mandatario, flanqueado por sus principales ministros.

LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El parecer del TC fue muy diferente al del pasado diciembre, cuando por igualdad a 5 votos y con el desempate de su presidenta, María Luisa Brahm, la corte declaró admisible el requerimiento del Gobierno contra la iniciativa parlamentaria que buscaba permitir un segundo retiro del 10 %. El Ejecutivo impulsó entonces su propio proyecto, el cual fue aprobado.

'Esa sentencia (de diciembre) no fue un cheque en blanco', dijo a la prensa uno de los magistrados del TC que cambió su voto esta vez, Iván Aróstica.

'Hoy hay situaciones que han cambiado, para bien o para mal (...) Han ocurrido acontecimientos (...) nosotros como conciudadanos sentimos y somos empáticos con la situación de la ciudadanía', afirmó.

PAZ SOCIAL

El proyecto del tercer retiro del 10 % de las pensiones fue impulsado por la oposición de izquierda y aprobado con la ayuda de parte del oficialismo con el pretexto de que los 18.000 millones de dólares anunciados por el Gobierno para ayudas sociales son insuficientes y 'no están llegando a la población', que atraviesa graves apuros económicos debido a los confinamientos.

La decisión del Gobierno de recurrirlo al TC agitó a la sociedad, que durante varios días protagonizó cacerolazos y algunos incidentes, especialmente en el sector portuario, que llamó a un paro nacional y montó barricadas en algunas terminales.

La decisión final del presidente de promulgar el proyecto 'involucra paz social', opinó el senador oficialista Francisco Chahuán, quien agregó que el mandatario 'tiene la oportunidad de hacer de esta crisis un llamado a la unidad nacional'.

'Piñera reconoce la derrota y promulga el tercer retiro y anuncia proyecto para personas sin fondos', publicó por su parte la diputada opositora Camila Vallejo en sus redes sociales, enfatizando en la necesidad de 'seguir avanzando en impuesto a los superricos, royalty minero y renta universal de emergencia'.

De igual manera, el diputado Miguel Crispi, también de oposición, celebró la promulgación anunciada por el primer mandatario y afirmó que 'ahora lo fundamental es que practique su llamado a diálogo y se sume a debate que permita una renta básica de emergencia'.

NUEVO PROYECTO GUBERNAMENTAL

Junto con acatar la decisión del TC, Piñera también anunció que retiraba el proyecto que presentó el domingo para un retiro alternativo del 10 % de las pensiones diferente al aprobado por el Parlamento, pero anunció que presentará una iniciativa legal que permitirá a las personas que no tengan ya saldo en sus fondos de pensiones poder retirar un bono de 200.000 pesos (unos 285 dólares).

Asimismo, dijo que se creará un mecanismo de recuperación de los ahorros provisionales retirados y que los retiros que afecten al 90 % de los cotizantes no pagarán impuestos, estando los tributos reservados para las personas pertenecientes al 10 % de mayores ingresos.

Hasta la fecha, los 11 millones de afiliados al sistema privado de pensiones chileno han retirado más de 36.000 millones de dólares gracias a los retiros de julio y diciembre pasados, aprobados en pleno primer pico de la pandemia, que ya deja 1,17 millones de infectados y más de 26.000 muertes. EFE