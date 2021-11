Lyanno sigue su vía sensual en su nueva tema con Lunay 'Dos opciones'

San Juan, 26 nov (EFE).- El puertorriqueño Lyanno, una de las estrellas de la nueva ola de artistas urbanos, continúa resaltando la sensualidad como su línea principal en la composición de su reciente tema 'Dos opciones', que grabó con su colega Lunay.

'El que me conoce sabe que le canto a la mujer y soy bien enfático en eso. Me gusta hablar de la sensualidad, de la tristeza o de lo que sienten, y que estas se identifiquen mucho', explicó Lyanno este viernes a Efe.

El artista subrayó que su objetivo de resaltar la sensualidad, tal y como lo abarcará en su primer disco, 'El Cambio', que lanzará a principios de 2022, es porque le gusta 'empoderar mucho a la mujer'.

Según explicó Lyanno, 'Dos Opciones' es una canción dedicada a la emoción que involucra la anticipación erótica de reencontrarse íntimamente con una persona especial.

'Dos opciones' es el segundo tema en el que Lyanno y Lunay colaboran después de 'A solas', del cual posteriormente se grabó un 'remix' (remezcla) en el que participaron como invitados Anuel AA, Brytiago y Alex Rose.

'Lyanno fue uno de los primeros artistas que me dio una oportunidad de colaborar entre los artistas de la nueva cepa. No tuvo un no para mí y aquí estamos de vuelta', resaltó Lunay a Efe.

El cantante dijo que ahora esperan sumar a otros artistas de renombre para la futura remezcla del tema, mientras que Lyanno destacó que para la primera versión pensó desde un primer momento en Lunay como el invitado perfecto.

'Lunay lo escuchó y se identificó con el tema. Fue el tiempo perfecto para nosotros y nuestras carreras están más fuertes desde que hicimos 'A Solas' y el impacto es diferente', aseguró.

Y para continuar con esa vía sensual en sus canciones, Lyanno adelantó a Efe que para el álbum 'El Cambio' tendrá también de invitado a Rauw Alejandro, otra de las estrellas de la nueva generación del género urbano y conocido por sus temas eróticos.

'Llevo casi dos años trabajando el disco y estoy loco de que salga ya', admitió Edgardo Cuevas Feliciano, nombre de pila de Lyanno.

Al momento, Lunay y Rauw Alejandro son dos de los varios artistas invitados que Lyanno incluirá en su primera producción y que solo revelará cuando salga el mismo.

'Hay un par de artistas más. No quiero decirlos antes de que salgan para que se los disfruten. Habrán un par de colaboraciones de la nueva generación y de generaciones anteriores', sostuvo.

Lyanno, por otra parte, reflexionó que su joven carrera 'ha sido una de altas y bajas'. Como ejemplo de lo negativo, citó que la pandemia atrasó el lanzamiento de su disco y, de lo positivo, que la remezcla de 'A Solas' lo posicionó entre los principales artistas urbanos y tuvo la oportunidad de irse de gira con J Balvin.

'Han pasado cosas grandes. Me siento bien bendecido y emocionado de ser parte de la nueva ola, de esa evolución musical. Y provocar un cambio dentro de la industria, se siente súper bien', apuntó. EFE

jm/mv/laa