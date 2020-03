Macedonia del Norte cierra sus fronteras para protegerse del coronavirus

Skopje, 17 mar (EFE).- Macedonia del norte selló sus fronteras este martes debido al brote de coronavirus, con 26 contagios confirmados de momento en el país balcánico.

El Aeropuerto Internacional de Skopje cerrará mañana por la noche para uso comercial, aunque seguirá funcionando para necesidades médicas o diplomáticas entre otras, informó el ministro de Sanidad, Venko Filipche.

Las compañías de transporte también tienen permitido continuar su labor para abastecer los comercios.

'Los camiones y personas a los que se permitirá entrar serán escoltados siguiendo el protocolo del ministerio de Sanidad', añadió.

Por su parte, el ministro de Exteriores, Nikola Dimitrov, urgió a los macedonios que estén en el extranjero a no regresar al país.

'No viajen. Aquellos que planeen venir aquí, mejor no lo hagan porque hay incertidumbre sobre si podrán llegar. Nosotros no controlamos las fronteras de otros países', afirmó Dimitrov.

El pasado viernes, el Gobierno declaró el estado de emergencia en dos municipios debido al incremento de casos de coronavirus y bloqueó el movimiento de personas en esa zona.

Desde la semana pasada, permanecen cerradas las guarderías, colegios, universidades, cafeterías, restaurantes, cines, teatros, centros deportivos y otros lugares de reunión.EFE