Machín: 'No se puede decir que el equipo no haya tenido orgullo'

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 12 dic (EFE).- El entrenador del Espanyol, Pablo Machín, afirmó después de la derrota contra el CSKA en el RCDE Stadium (0-1) que 'no se puede decir que el equipo no haya tenido orgullo o no haya querido'.

El preparador, de todos modos, reconoció que confección la alineación pensando en el encuentro del Betis, este domingo. 'He priorizado el partido de LaLiga, porque nos lo podíamos permitir, pero yo soy el primero que quiere ganar. Las primeras ocasiones claras las hemos hecho nosotros', dijo.

El soriano, por otra parte, destacó la calidad del contrario. 'Nos enfrentábamos a un gran rival, para mí el mejor del grupo. El jugador que ha marcado ha costado más que cualquiera de los que ha podido fichar el Espanyol en su historia, así que malos no son', señaló el preparador blanquiazul. EFE

