Macri afirma que deja el Gobierno con 'orgullo' por las bases sentadas

(corrige fecha en el primer párrafo)

Buenos Aires, 6 nov (EFE).- El presidente de Argentina, Mauricio Macri, aseguro este miércoles que el próximo 10 de diciembre dejará de estar al frente de la Casa Rosada con 'orgullo' por las bases sentadas por su Gobierno, iniciado a finales de 2015.

'Esto me llena de orgullo porque son logros que quedan. Donde antes no había nada hoy hay cimientos solidos que construimos entre todos y con mucho esfuerzo', dijo Macri en un discurso brindado en el marco de los festejos por los 150 años del diario La Nación, de Buenos Aires.

El jefe de Estado, que aspiraba a la reelección y fue derrotado por el peronista Alberto Fernández en las elecciones del pasado 27 de octubre, aseveró que en los últimos cuatro años en Argentina hubo 'un clima de libertad de expresión y de prensa' y que su Ejecutivo 'no usó el poder para premiar a los amigos y castigar a los opositores'.

'Pudimos tener un Gobierno que no robó, que no ocultó, que no abusó del poder. Un Gobierno que rindió cuentas y que todo el tiempo generó herramientas para que su gestión fuese más transparente y que nunca, jamás, negó la realidad', aseguró Macri.

El presidente, que dejará el poder con una economía en recesión desde 2018, altos niveles de inflación y una tasa de pobreza del 35,4 %, sostuvo que el país ha logrado mejorar su infraestructura de transporte, carreteras y energía.

'Es cierto que no terminamos de solucionar los problemas estructurales de nuestra economía, pero empezamos a hacerlo', afirmó.

Macri dijo que le 'tranquiliza' que Alberto Fernández 'haya incluido en sus propuestas el equilibrio fiscal, la voluntad de seguir promoviendo un modelo exportador y mantener un tipo de cambio competitivo'.

'Si esto es realmente así, significa que maduramos como sociedad', comentó.

El mandatario, líder de la conservadora fuerza Propuesta Republicana (Pro), insistió en que será parte de una oposición constructiva.

'En poco más de un mes, este equipo deja de gobernar. Pero nuestro compromiso sigue intacto y con una presencia sólida en el Congreso vamos a seguir defendiendo la democracia y aportando para que los argentinos salgamos adelante de manera genuina', sostuvo. EFE