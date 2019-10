Macri: 'Creen que ya ganaron y ya empezaron a perseguir periodistas'

Buenos Aires, 17 oct (EFE).- El presidente argentino, Mauricio Macri, dijo este jueves que sectores opositores dan por hecho que su rival, el peronista Alberto Fernández, es ganador de las elecciones presidenciales antes de que se celebren el 27 de octubre, y que eso les lleva a 'perseguir periodistas'.

'Como ya se creen equivocadamente que ganaron, ya empezaron a perseguir periodistas antes de asumir', dijo Macri, días después de que una organización que preside el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel (1980), contrario al oficialismo, investigase en un informe una posible 'red de espionaje ilegal' que apuntaba a profesionales de la comunicación.

En su acto diario de campaña, desde la localidad de Reconquista (Santa Fe), el presidente indicó que la libertad 'más importante' que deben defender los argentinos es la de expresarse 'libremente', algo que no sucedía en los gobiernos kirchneristas según su criterio, expresado en numerosas ocasiones durante su mandato.

'No queremos más ese tipo de Argentina: no cambian más, lamentablemente no cambian más', criticó, en referencia a sus rivales en un día en el que, más tarde, Fernández y su candidata a la Vicepresidencia, Cristina Fernández (2007-2015), tienen previsto un acto juntos por el Día de la Lealtad Peronista, a solo diez días de unas elecciones en las que Macri debe remontar respecto a las primarias si quiere tener opciones de salir reelegido.

En aquella primera instancia electoral del 11 de agosto, Fernández sacó una ventaja de 16 puntos, y encuestas recientes otorgan un margen aún mayor para el postulante del Frente de Todos, lo que le daría la victoria en primera vuelta.

'Nos une creer que siempre podemos estar mejor, nunca bajar los brazos, nos une la decisión de ser libres, de que nos respeten, de que nadie venga con un dedito a decirnos qué tenemos que pensar ni cómo tenemos que vivir', dijo Macri.

El informe de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) de Pérez Esquivel provocó críticas tanto de Macri como de otros argentinos, entre ellos uno de los hombres fuertes del Frente de Todos, el candidato a diputado número uno en la lista, Sergio Massa, quien consideró que 'hay cosas más importantes que hacer que andar revisando lo que piensan los periodistas'.

Desde el CPM entregaron los resultados de su informe al juez federal Alejo Ramos Padilla, quien investiga una asociación que presuntamente se dedicaba a extorsionar a empresarios al ofrecerles favores judiciales y que supuestamente lideraba el falso abogado Marcelo D'Alessio.

El documento afirmó que existe una red de espionaje 'utilizada para cometer delitos' y advirtió de que en el operativo se involucraban 'actores de la justicia provincial y federal e incluso periodistas'. EFE