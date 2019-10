Macri dice que se resolverá 'el tema económico' si es reelegido en Argentina

Buenos Aires, 3 oct (EFE).- El presidente de Argentina, Mauricio Macri, afirmó este jueves que si Argentina sigue en el camino que emprendió hace cuatro años a partir de las elecciones del 27 de octubre, no tiene 'ninguna duda' de que se resolverá la crisis económica que comenzó en Argentina en abril de 2018.

'Si seguimos trabajando juntos en base a lo que ya hicimos y ratificamos estos valores, que es lo más importante, creo que por ese camino vamos a resolver el tema económico', dijo Macri en una radio local de la provincia de Entre Ríos (noreste), FM Top.

Macri se encuentra en Entre Ríos, donde continúa con su agenda de actos de la gira '#SíSePuede', con la que busca lograr el apoyo necesario para la reelección en unos comicios en los que parte con desventaja después de sacar 16 puntos menos que el candidato más votado, el opositor peronista Alberto Fernández, en las primarias del pasado 11 de agosto.

Para Macri, 'todo' lo que ha hecho su Gobierno 'abre oportunidades enormes hacia el futuro' para Argentina.

'Se viene una etapa distinta, una Argentina de crecimiento, de alivio en el bolsillo a fin de mes, porque el esfuerzo que han hecho (los ciudadanos) no fue en vano', recalcó.

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundidos el pasado lunes, la tasa de pobreza en Argentina creció en el primer semestre de 2019 al 35,4 %, impactada por altos índices de inflación y una recesión económica que han empeorado en la segunda mitad del año.

Macri destacó sin embargo los éxitos de su tiempo en la Casa Rosada, como 'informar, no ocultar, no robar y tener una cultura del poder que no atropella', además de las políticas de seguridad, contra el narcotráfico y la apertura económica del país.

“Muchos de esos problemas que nosotros no creamos no se resuelven en tres años y medio”, dijo el presidente, quien señaló que los procesos inflacionarios los arrastra Argentina desde 'los últimos 80 años'. EFE