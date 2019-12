Macri, dispuesto a ayudar a A. Fernández si apuesta por 'la transparencia'

Buenos Aires, 8 dic (EFE).- El presidente saliente argentino, Mauricio Macri, dijo este domingo que apoyará al nuevo Gobierno peronista de Alberto Fernández si este decide apostar por valores como la construcción y la transparencia.

'Si ellos deciden ir por el camino de la construcción, del ordenamiento y de la transparencia, vamos a apoyar. Aún con las cosas que ellos no nos quisieron ayudar a nosotros, nosotros sí lo vamos a hacer, estamos acá por los argentinos', afirmó en una entrevista difundida en sus redes sociales.

La entrevista, grabada en dos partes en junio, antes de su derrota electoral, y en noviembre, después de caer en los comicios del 27 de octubre, abarcó desde aspectos de su vida privada hasta los últimos acontecimientos políticos y económicos de Argentina, en recesión desde abril de 2018.

Macri, quien esta mañana acudió junto a Fernández a una misa 'por la unidad y la paz' y se abrazó con él en señal de concordia, indicó que 'hay que darle el espacio' al líder peronista para gobernar siempre que hacerlo 'no traicione' a sus votantes.

El mandatario criticó que Fernández 'dice demasiadas cosas', algo que según él 'no es bueno' en un presidente, y consideró que el nuevo Ejecutivo, en el que habrá presencia kirchnerista -la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) será vicepresidenta, arranca 'con un frente interno difícil'.

'Cuando se juntan cinco minutos antes de una fiesta, no es tan fácil que la fiesta salga bien, tienen que ser muy buenos', insistió sobre el equipo de Fernández.

Asimismo, alertó de que si desde el Gobierno argentino se vuelven a querer 'reivindicar banderas del pasado', al país no le va 'a ir bien'.

Macri consideró además que Fernández debe tomar una posición firma contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

'Si el nuevo Gobierno no toma una posición clara acerca de que eso no es democracia, eso va a limitar totalmente las posibilidades de que este país salga adelante', aseguró.

Macri, quien aseguró que el momento de decidir si vuelve a postularse a la Presidencia en el futuro todavía está 'muy lejos', habló sobre aspectos de su vida privada como la difícil relación con su padre, el empresario Franco Macri, fallecido este año.

El todavía presidente reconoció que su padre lo 'boicoteaba' hasta bien entrada su edad adulta, confesó que en los últimos meses de vida, el anciano Franco Macri le pidió que se hiciera cargo 'de matarlo'.

'Me lo pidió varias veces (...). Me decía 'dame una pastilla o algo', y yo le dije 'papá, no puedo'. Se enojó muchísimo la primera vez que le dije (que no)', aseveró. EFE

pro/jsg

me parece muy lejos (2023) tengo un compromiso les dije que no estaban solos asi que estoy volviendo tratar un juntos por el cambi ounido