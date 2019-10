Macri pide una participación récord para revertir los pronósticos electorales

(Actualiza con más detalles del acto)

Buenos Aires, 5 oct (EFE).- El presidente argentino, Mauricio Macri, pidió a sus votantes este sábado en la localidad de Mendoza (oeste) que ayuden a conseguir un 'récord de participación' en las elecciones generales del próximo 27 de octubre, y así el mandatario pueda revertir el adverso resultado que cosechó en las primarias.

'Quiero que nos pongamos un objetivo importantísimo, que es que esta elección tiene que volver a tener la misma o mayor participación que la que tuvimos en la más importante de nuestra historia reciente, la de 1983', afirmó Macri en uno de los actos de campaña de la marcha del 'Sí se puede', en la que el candidato a la reelección tiene previsto recorrer 30 ciudades argentinas.

Aunque el voto en el país es obligatorio, en los últimos comicios presidenciales de 2015 se registró una participación del 81,07 %, mientras que en 1983, la primera elección democrática tras la última dictadura militar en el país (1976-1983), un 85,61 % de los electores inscritos votaron.

Tras su sonada derrota en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto frente al candidato por el Frente de Todos, el peronista Alberto Fernández, que logró el 47,7 % de los votos frente al 31,7 % de Macri, el mandatario busca reponerse del golpe y al menos forzar la segunda vuelta en las presidenciales, algo que no lograría si se repiten los resultados de las PASO.

En un momento del acto, el presidente se puso a leer los carteles de los asistentes, hasta que se topó con uno que se manifestaba en contra de la legalización del aborto en el país.

'¿Qué dice? No veo, no me lo abrís. Ah, claramente a favor de las dos vidas. A favor de las dos vidas', dijo Macri.

El mandatario ya se posicionó en ocasiones anteriores en contra del aborto legal en Argentina, aunque el año pasado dio vía libre a que se debatiese el proyecto de ley en el Congreso, una propuesta que finalmente fue rechazada en el Senado.

A su paso por Mendoza, el quinto distrito más grande del país y en el que su coalición logró un abultado triunfo en las elecciones provinciales del pasado domingo, Macri alentó a sus seguidores a seguir con 'convicción', frente a 'todos los derrotistas y todo el cinismo' y les pidió votar para seguir el ejemplo de la provincia mendocina.

'Aquí en Mendoza fue a votar mucha más gente, el 10 % más, y nos votaron a nosotros, eso tiene que pasar en Argentina. Nos tenemos que involucrar, tenemos que participar', manifestó Rodolfo Suárez, el candidato oficialista que se impuso en los comicios provinciales al lograr una ventaja de 17 puntos frente a la candidatura del Frente de Todos.

Pese a la difícil situación económica que atraviesa Argentina y que empeoró el pasado agosto, Macri aseguró que lo que su Gobierno ha hecho 'no ha sido en vano', y ahora llegará el 'crecimiento', la 'mejora del salario' y el 'alivio a fin de mes en el bolsillo'.

'Todos sabemos que estos últimos tiempos han sido difíciles, especialmente último año y medio, y también sabemos que ustedes, la clase media del país, se han hecho cargo del mayor esfuerzo, pero quiero decirles que los escuché, que tomé nota y comprendí', sostuvo el presidente. EFE