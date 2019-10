Macron insiste en no retrasar el 'brexit' más allá del 31 de octubre

Bruselas, 18 oct (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, insistió este viernes en no retrasar la fecha de salida del Reino Unido de la Unión Europea, prevista para el 31 de octubre, tras el acuerdo alcanzado ayer entre Londres y Bruselas.

'Deseo que podamos mantener el plazo que nos hemos dado a nosotros mismos y que la fecha del 31 de octubre sea respetada', declaró el político durante una rueda de prensa posterior a la cumbre europea que finalizó hoy en Bruselas.

Pese a calificar el nuevo acuerdo del 'brexit' de 'bueno' y decir que respeta el mercado interior europeo y la estabilidad en la isla de Irlanda, apuntó que el documento no se puede considerar 'definitivo' hasta que sea ratificado en la Eurocámara, donde no se esperan dificultades, y en el Parlamento de Westminster, donde el primer ministro británico, Boris Johnson, no tiene garantizados los votos necesarios.

En cualquier caso, no quiso entrar 'en la política-ficción' ni especular sobre si la Cámara de los Comunes apoyará o rechazará el nuevo pacto sobre la salida británica.

El presidente, por otra parte, elogió a Johnson, de quien dijo que es un dirigente 'que tiene su temperamento', pero también 'verdadero pensamiento estratégico, y ha sabido dar pruebas de compromiso y de voluntad de hacer'.

'Así que creo que quienes no lo han tomado en serio, se han equivocado', señaló, si bien admitió que el 'premier' ha podido 'a veces ser pintoresco', pero que quizá 'a veces todos lo somos'.

De todas formas, sí subrayó que las propuestas iniciales de Johnson eran 'inaceptables' y que el primer ministro 'supo moverse' para lograr el acuerdo. EFE

