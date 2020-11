Macron manifiesta a Biden su voluntad de 'trabajar juntos' en los desafíos

París, 10 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, se entrevistó este martes por teléfono con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, a quien manifestó su voluntad de trabajar unidos en los desafíos contemporáneos.

El dirigente francés felicitó a Biden y a su vicepresidenta, Kamala Harris, y señaló en concreto varios temas urgentes: el clima, la salud, la lucha contra el terrorismo y la defensa de los derechos fundamentales, según informaron fuentes del Elíseo, sede de la presidencia gala.

Una postura que coincide con el mensaje que publicó el francés este mismo sábado, poco después de que se conocieran resultados más precisos de la elección presidencial estadounidense que tuvo lugar el pasado 3 de noviembre.

'Los estadounidenses han designado a su presidente. ¡Felicidades a Joe Biden y Kamala Harris! ¡Tenemos mucho que hacer para superar los desafíos de hoy! ¡Actuemos juntos!', escribió entonces en la red social Twitter.

Macron, firme defensor del multilateralismo, se erigió en 2017 como antítesis al estilo político del presidente Donald Trump, que prometió en su campaña electoral abandonar los Acuerdos del clima de París de 2015 y ha defendido en sus cuatro años en la Casa Blanca una política aislacionista.

Su salida de los acuerdos climáticos se consolidó la semana pasada, pero Biden se ha comprometido a que su administración vuelva a firmarlos.

Si Trump despertó a sus electores con su conocido lema 'Make America Great Again' ('Haz a EE.UU. grande de nuevo'), Macron transformó esa frase en un reclamo político internacional con una campaña titulada 'Make the planet great again' ('Haz el planeta grande de nuevo'). EFE