Macron relativiza la alta abstención y mantiene a su primer ministro

París, 28 jun (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, consideró este lunes que la alta abstención registrada en los comicios regionales de este pasado domingo 'no es una fatalidad' y apuntó que no tiene intención de cambiar de primer ministro.

'Las elecciones locales no conllevan consecuencias nacionales y por lo tanto no habrá cambio de primer ministro en los próximos meses o semanas', señaló en una entrevista a la revista Elle, que publicará la conversación completa este viernes pero hoy adelantó un extracto.

En la segunda vuelta de las regionales del domingo se abstuvo el 65,7 % de los electores.

'La abstención no es una fatalidad. (...) La primera explicación ha sido la covid-19. Estas elecciones han llegado en un momento en que el país todavía no ha recuperado su ritmo', añadió el jefe de Estado, cuyo partido, La República en Marcha, creado en 2017, no consiguió ninguna de las 13 regiones metropolitanas en liza.

Macron sostuvo que su rol en estos comicios se limitó a garantizar que había consenso político en torno a la fecha de celebración de este escrutinio, que fue pospuesta de marzo a junio debido a la pandemia.

'La gente no tenía para nada la cabeza en ellas', añadió el presidente después de que la victoria de los bloques de derecha e izquierdas, que se mantuvieron en sus respectivas siete y cinco circunscripciones, haya desdibujado para 2022 el duelo augurado hasta ahora en los sondeos entre él y la ultraderechista Marine Le Pen. EFE