Madrid se queda atrás en el avance del desconfinamiento en España

Madrid, 8 may (EFE).- La región de Madrid, la más castigada de España por la pandemia, permanecerá una semana más en las actuales condiciones de confinamiento y no avanzará a una nueva fase el próximo lunes como otras zonas del territorio español al no cumplir con las exigencias establecidas por el Ministerio de Sanidad.

El Ministerio rechazó este viernes la petición del Gobierno regional madrileño para pasar a la fase 1 del desconfinamiento progresivo, que se irá dando a medida que las regiones cumplan con las medidas exigidas, entre ellas estar preparadas para afrontar un posible rebrote de la pandemia de coronavirus.

Madrid solicitó ayer entrar en la nueva fase, medida que provocó tensión en su gobierno de coalición de centro-derecha y llevó a la dimisión de la directora general de Salud Pública, en desacuerdo con esa petición.

El Ministerio de Sanidad exige, como requisito para que una provincia pase a dicha fase, que tenga operativas dos camas de UCI por cada 10.000 habitantes y entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes.

En el caso de Madrid, el Ministerio, avala su 'capacidad asistencial', pero 'se inclina por esperar a que el sistema de detección de atención primaria esté más afianzado para el cambio de fase', según indicaron a Efe fuentes del Gobierno regional madrileño.

Todas las regiones han pedido avanzar en el desconfinamaiento, aunque Cataluña, una de las más afectadas junto con Madrid, y Castilla y León, que tiene la tasa más alta de contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, excluyeron de esta nueva fase a parte de su territorio.

En la fase 1 se mantendrá el confinamiento, pero se podrá visitar a la familia, comprar en los pequeños comercios sin cita previa, sentarse en la terraza de un bar o asistir a la iglesias, un alivio después de un duro confinamiento que comenzó el 14 de marzo. EFE

