Mads Würtz:'Una victoria especial, la primera como profesional'

Redacción deportes, 15 mar (EFE).- El danés Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation), ganador este lunes de la sexta etapa de la Tirreno Adriático, valoró el éxito de manera especial, ya que es la primera en una prueba del World Tour y la primera como profesional.

'Significa mucho para mí. No había ganado desde que me convertí en profesional. Es un gran alivio, es por lo que he estado luchando durante los últimos cinco años', señaló el ciclista nórdico en la meta de Lido di Fermo.

Würtz Schmidt fue el más rápido entre los cinco corredores que hicieron buena la escapada de la jornada, que costó mucho trabajo formar.

'Fue un comienzo difícil. Primero lo intenté con otros dos corredores, pero no nos escapamos. Luego me escapé la segunda vez con este grupo y trabajamos muy bien juntos. Todos teníamos en mente que teníamos que esforzarnos mucho. Logramos romper la moral del pelotón. La etapa ha sido súper dura, pero me sentí bien cuando llegamos a la final'. EFE