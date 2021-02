Maduro dice que Bolsonaro evita una reunión con él porque le tiene miedo

Caracas, 1 feb (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que su par de Brasil, Jair Bolsonaro, evita reunirse con él porque le tiene miedo y aseguró que, de haber un entendimiento entre ambos, la situación en el Amazonas brasileño, colapsado por falta de oxigeno ante la pandemia de la covid-19, sería distinta.

'Yo creo que él nunca aceptaría reunirse conmigo porque me tiene miedo, no quisiera verme a los ojos, de verdad', dijo en una entrevista con el medio brasileño Opera Mundi y transmitida también por el canal estatal venezolano VTV.

El mandatario indicó que 'si algún día' ocurriera 'el milagro' de que se concrete un encuentro con Bolsonaro, 'le extendería' su mano y le diría: 'tenemos que entendernos'.

'Mientras él sea presidente de Brasil y yo presidente de Venezuela, tenemos que tener la capacidad de Estado, porque somos jefes de Estado, de oírnos, hablarnos, cooperar', sostuvo.

Añadió que si ambos mantuvieran una comunicación directa, la situación en el Amazonas brasileño, colapsado por la covid-19, hubiese sido distinta, pues le habría prestado ayuda con antelación.

'Si Jair Bolsonaro hubiera agarrado un teléfono y me hubiera llamado y me hubiera dicho: Maduro, necesito oxígeno. Y con tiempo yo lo hubiera buscado y no hubiera habido esa emergencia. Muchas cosas la resolveríamos con una llamada telefónica', indicó.

Maduro, además, criticó a Bolsonaro por ser 'agresivo contra la prensa, contra el pueblo' y 'amenazante'.

El Gobierno del líder ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro es uno de los más fuertes críticos del Gobierno de Maduro, a quien considera un dictador y, en cambio, reconoce al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, luego de que el dirigente se proclamara como tal en 2019.

La Administración de Bolsonaro ha manifestado en reiteradas ocasiones que espera que en Venezuela se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias 'libres y transparentes', pues cuestiona la forma en que resultó electo Maduro en 2018 y los nuevos diputados instalados este año. EFE