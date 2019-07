Maduro dice que proceso de diálogo en Oslo con la oposición "va bien"

El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, dijo este martes que el proceso exploratorio con miras a instalar una mesa de diálogo en Noruega con la oposición "va bien", pese a que esta misma jornada el líder del Parlamento, Juan Guaidó, aseveró que no hay nuevos encuentros previstos.



"Puedo decir que ese proceso va bien, y que cuenta con todo nuestro apoyo", dijo Maduro durante un acto de Gobierno televisado desde el palacio presidencial de Miraflores.



"En cualquier circunstancia, todo nuestro apoyo a la mesa permanente de diálogo y soluciones que, con la ayuda de Noruega, va avanzando", añadió.



Maduro también dijo que su Administración mantiene "abiertas todas las compuertas para el diálogo político" con todos los sectores que se le oponen, sin aclarar a qué otros grupos hacía referencia.



"Va a haber buenas noticias en las semanas que están por venir sobre lo bien que van los procesos de contactos, negociaciones y preacuerdos, con distintos sectores del liderazgo intelectual, político (y) partidista de la oposición venezolana", señaló.



El líder chavista ofreció estas declaraciones solo horas después de que la oposición anunciara a través de Guaidó, quien es reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, que no tiene previsto reunirse en Oslo de nuevo con el Gobierno de Maduro.



"Cuando haya una nueva oportunidad que favorezca el proceso del cese de la usurpación del presidente Maduro, el Gobierno de transición y las elecciones libres, lo haremos saber (...). No ha habido pronunciamiento oficial de que vamos a asistir a una nueva ronda, todo lo demás son especulaciones", dijo Guaidó a periodistas.



Previo a la sesión ordinaria del Parlamento, el opositor apuntó que un nuevo encuentro dependerá de los avances que hayan para alcanzar los objetivos que se planteó en enero cuando juró asumir el mando del Ejecutivo al considerar que Maduro usurpa la Presidencia.



En medio de la crisis gobernabilidad de Venezuela las autoridades noruegas informaron a mediados de mayo pasado sobre su papel mediador en una fase inicial para entablar un diálogo político entre el Gobierno de Maduro y la oposición.



Ese mismo mes, las partes volvieron a tener un encuentro que, según dijo la oposición en un comunicado, culminó sin acuerdo.



En ese mismo texto, la oposición señaló que estaba dispuesta a continuar junto a Noruega para buscar una solución a la crisis venezolana, aunque posteriormente Guaidó indicó que no estaba pautado otro encuentro.



Sectores de la oposición pidieron a Guaidó esta semana que suspenda las negociaciones en Oslo luego de la muerte del militar Rafael Acosta Arévalo, cuando se encontraba detenido y bajo custodia del Gobierno de Maduro.