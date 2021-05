Maduro se propone como 'meta de vida' recuperar el salario mínimo venezolano

Caracas, 1 may (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este sábado que se propuso como 'meta de vida' recuperar este año el salario mínimo integral de los trabajadores establecido en 10 millones de bolívares, equivalentes a 3,54 dólares según la última tasa oficial.

'Me he propuesto la meta de que en el año 2021 nosotros vamos a recuperar al más alto nivel el salario mínimo, el salario social, el salario mínimo integral, todas las contrataciones colectivas y la vida de la clase obrera venezolana, y me propongo esto como meta de vida', dijo en un encuentro con trabajadores públicos a propósito del Día Internacional del Trabajador.

El salario mínimo integral está establecido por el sueldo mínimo que es de siete millones de bolívares (2,47 dólares, según el cambio oficial), más el pago mensual por concepto de bono de alimentación que es de tres millones de bolívares (1,06 dólares).

El anuncio del mandatario vino luego de que el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, anunciara el aumento del salario integral de 3.600.000 bolívares a 10 millones.

El presidente venezolano reconoció, una vez más, que este ingreso no es suficiente y resaltó el hecho de que los empleados públicos, durante el último año, hayan creado 'emprendimientos' para sortear la situación económica.

'Cuántos trabajadores públicos (...) han creado un pequeño emprendimiento y combinan ahora su labor pública, con sus ingresos familiares producto de su emprendimiento', indicó.

Asimismo, ordenó mejorar el sistema de bonos que otorga el Gobierno, las tablas salariales y el programa de alimentos subsidiados.

Propuso también una agenda de trabajo para instalar la próxima semana un 'consejo presidencial de la clase obrera'.

Entre los puntos a discutir en esa agenda está la creación de un 'equipo de trabajo que ayude' a la Vicepresidencia y al Ministerio de Finanzas a conseguir 'nuevas fórmulas para el combate a la inflación' y los precios 'abultados, especulativos'.

Dijo que también se debe debatir la viabilidad de equiparar las pensiones al valor de la criptomoneda venezolana petro (equivalente a 56,36 dólares).

De igual forma, indicó que aprobó equiparar las prestaciones sociales al valor del petro, aunque, según señaló, todavía está buscando la 'viabilidad económica' de la medida. EFE