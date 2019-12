Maestro rural unidocente recibe premio de educación en Costa Rica

San José, 11 dic (EFE).- El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica entregó este miércoles el Premio Nacional Mauro Fernández 2019 al maestro rural Saúl Porras, quien tiene una destacada trayectoria en unidocencia, en la cual se atienden varios grados a la vez.

El reconocimiento fue entregado en Casa Presidencial por el vicepresidente Marvin Rodríguez y la ministra de Educación, Guiselle Cruz, para resaltar la extensa carrera docente Porras, quien nació en la provincia de Puntarenas (Pacífico).

El profesor se ha dedicado al área rural durante casi 30 años, y según las autoridades, ha dejado una importante huella en sus estudiantes y en las comunidades donde ha servido, desde Buenos Aires de Puntarenas (Pacífico central) hasta Siquirres (norte), Guápiles (Caribe), Pérez Zeledón (zona sur), Cariari y Grande de Térraba (zona sur).

El Ministerio de Educación indicó que su vocación de maestro, su valioso aporte comunitario y su diligencia como director y supervisor, lo convirtieron en el maestro del año. Porras actualmente se desempeña como supervisor del Circuito 04 de la Dirección Regional de Grande de Térraba (zona sur).

'Un docente de zona rural es aquel que cruza ríos, monta a caballo o camina por senderos con barro para llegar a dar clases a sus estudiantes, con la convicción de que el acceso a la educación es un derecho de todos los niños y adolescentes del país, expresó Rodríguez durante el acto oficial de entrega del premio.

Con este reconocimiento el maestro ganó una medalla de oro, una remuneración económica y contará con un año sabático, para que pueda continuar apoyando a su comunidad con su labor social.

“Que satisfacción cuando me topo a mis estudiantes y me dicen: 'Maestro, con usted fue que yo aprendí a leer y a escribir', esas palabras me llenan de orgullo, y considero que ese es mi principal logro”, afirmó Porras.

Porras impulsó la creación del Liceo académico de Buenos Aires y fue cofundador del Colegio Santa Marta, en Buenos Aires, además creó proyectos como “Tendiendo las manos los más necesitados”, “Manos a la obra” y “Cero Contaminación”.

Con esas iniciativas brindó apoyo con sus estudiantes a las poblaciones más vulnerables y necesitadas y al mismo tiempo fomentó la educación ambiental.

La ministra de Educación, Guiselle Cruz, felicitó al señor Porras por su 'esmero y valentía, por siempre querer ir más allá y por honrar esta noble profesión con su trabajo'.

Entre los atestados de Porras sobresale que es Máster en Administración Educativa, Licenciado en Administración Educativa, Licenciado en Ciencias de la Educación I y II Ciclos y bachiller en Ciencias de la educación I y II ciclos.

El jurado encargado de elegir el premio estuvo conformado por representantes del Ministerio de Educación Pública, el Magisterio y la Asamblea Legislativa, quienes analizaron los atestados que presentan las direcciones regionales de educación y efectuaron las deliberaciones acerca de los merecimientos de cada uno de ellos. EFE