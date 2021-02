Maestros paraguayos preparan año en pandemia y dudas sobre sistema híbrido

Asunción, 10 feb (EFE).- Los docentes de Paraguay comenzarán este jueves a preparar las clases presenciales y virtuales del año lectivo que arrancará el 2 de marzo, entre las dudas y el rechazo a esa forma pedagógica, en un país de baja cobertura tecnológica entre otras carencias estructurales.

Las autoridades educativas ya han divulgado la promoción de los protocolos sanitarios en la enseñanza básica y media, tanto pública, como privada, sector que iniciará el lunes la actividad.

El calendario oficial arrancará mañana con el retorno de unos 77.000 docentes de enseñanza pública de todo el país para adelantar en las próximas dos semanas la vuelta a clases y acondicionar las instalaciones escolares.

El Ministerio ha reconocido que muchas escuelas, sobre todo las del interior del país, pueden estar en estado precario debido a que la pandemia de la covid-19 irrumpió en 2020 apenas iniciado el año lectivo.

Y al respecto, Jorge Arévalos, de la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP-A), dijo hoy a Efe que 'la realidad con la que nos vamos a encontrar no es un año de descuido sino décadas de abandono'.

Arévalos señaló que la OTEP-A decidió en la plenaria de este martes acompañar 'la presencialidad toda vez que las instituciones reúnan las condiciones sanitarias básicas para poder albergar tanto a alumnos como trabajadores'.

El Ministerio estima que alrededor de medio millón de estudiantes, del 1,5 millón de alumnos de básica, optaría por las clases presenciales, que serán de forma gradual y en función a la situación epidemiológica del país, con cerca de 140.000 contagios y más de 2.800 muertos.

Entre las medidas sanitarias se contempla el uso de tapabocas (dos por jornada), que será recomendado en niños de 4 años, aunque la ley impone obligatoriedad a partir de 10, lavado frecuente de manos y distanciamiento físico.

BURBUJAS EN LAS ESCUELAS

Entre otras medidas obligatorias está previsto la creación de burbujas de hasta 15 alumnos por aula; la entrada, los recreos y las salidas serán escalonados, y habrá cuarentena de diez días para casos de detección de contagios tanto en alumnos, docentes o padres de familia.

'Tomamos la determinación de iniciar mañana la apertura de los colegios para socializar con la comunidad educativa si se dan las condiciones para reanudar las clases, porque también la virtualidad requiere de condiciones', insistió Arévalos.

El dirigente sindical consideró que para la educación a distancia se requiere de conectividad, 'que en muchos lugares del país es prácticamente nula, tenencia o posesión de aparatos tecnológicos de mediana o alta gama para que docentes y alumnos puedan ingresar a las plataformas'.

Y en tercer lugar, agregó, 'capacitación y actualización oportuna de los maestros'.

Arévalos afirmó que el Ministerio cuantificó en 1.200 las escuelas que el año pasado se sumaron a las clases virtuales, lo que de un total de unas 10.000 en todo el país representa solo alrededor del 12 a 13 % del total.

'Probablemente esas instituciones tendrán las condiciones (de conectividad) además de otras que tuvieron alguna intervención de las gobernaciones y las municipalidades o a través de las mismas cooperadoras escolares', refirió.

FEP DISCREPA

Las condiciones son menos propicias para el desarrollo de un sistema combinado para la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), cuyo titular, Silvio Píris, consideró que sería de aplicación simultánea por parte de un solo docente.

'No están dadas las condiciones para las clases híbridas o mixtas, no tenemos la cantidad suficiente de recursos humanos para atender de forma diferenciada lo presencial y lo virtual, porque el docente no podrá atender al mismo', resaltó.

Y aseveró a que si se ejecuta en la forma planteada por las autoridades educativas 'va a ser una explotación laboral sin precedentes para nuestro sector'.

Piris duda también de la viabilidad de los protocolos sanitarios de forma segura durante el año lectivo, que habitualmente comienza en febrero y se extiende hasta noviembre, debido a que los recursos para su implementación no están asegurados.

Detalló que las medidas de prevención demandarán inicialmente seis millones de dólares, pero que para mantenerlas 'mínimamente a lo largo del años se necesitan 20 millones'. EFE