Maguire: 'Aún podemos dar más'

Londres, 22 jun (EFE).- Harry Maguire, titular este martes en la victoria de Inglaterra contra la República Checa, aseguró que aún tienen espacio para jugar mejor y que pueden dar más en lo que queda de torneo.

El central inglés volvió a jugar casi dos meses después de haber estado con una lesión en los ligamentos del tobillo y dejó la puerta a cero contra los checos.

'He estado fuera durante seis semanas y media y ha sido difícil. Ha sido complicado verlo, porque no me gusta ver partidos, así que estar de vuelta en el campo es algo que me encanta, sobre todo cuando es en Wembley y la primera vez que juego una Eurocopa. He puesto mucho esfuerzo para poder jugar los 90 minutos', dijo Maguire a la cadena ITV.

'Nos pusimos como objetivo ganar el grupo y lo hemos hecho. Siete puntos en tres partidos. ¿Podemos jugar mejor? Por supuesto. ¿Mejoraremos? Daremos todo lo que tengamos. Hemos sido sólidos para dejar la puerta a cero en tres partidos. Lo fundamental está ahí, ahora es cuestión de mejorar en cada parte del juego. Creo que hay espacio para que demos aún más', añadió.

Maguire también valoró las opciones de Inglaterra en el resto del torneo, donde jugarán los octavos de final en Wembley.

'Los torneos de fútbol son diferentes a las ligas domésticas, porque en los grandes torneos lo que importa son los grandes momentos y los grandes partidos. No darle oportunidades al rival momentos para que marquen y lo estamos haciendo bien ahí. No es todo perfecto y aún podemos mejorar, pero no se puede discutir que hemos sacado siete puntos de tres partidos. Ahora tenemos que mirar a la fase eliminatoria y mejorar', apuntó el jugador del Manchester United. EFE