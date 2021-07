Maguire: 'No solo somos jugadores de Inglaterra, también somos aficionados'

Roma, 2 jul (EFE).- Harry Maguire, defensa de Inglaterra, destacó este viernes el compromiso que la plantilla tiene con su selección y dijo que no solo son 'jugadores', sino también 'aficionados' de los 'Tres Leones', en la víspera de los cuartos de final de la Eurocopa contra Ucrania.

'No solo somos jugadores, también somos aficionados de Inglaterra. Hay mucha competencia y eso ayuda', aseguró Maguire en la rueda de prensa de la víspera del partido del estadio Olímpico romano.

Maguire será titular este sábado al lado de John Stones ante Ucrania y forma una zaga que todavía no ha recibido goles en este torneo.

'No es solo la defensa, tenemos a un gran portero detrás de nosotros (Jordan Pickford), es el equipo, todos trabajan duro, presionan, no permiten al rival crear juego. Obviamente es bueno para nosotros los defensas el hecho de no recibir goles', afirmó.

Preguntado sobre si prefiere jugar en una línea de tres o de cuatro, Maguire aseguró que en el fútbol moderno es necesario ser polivalentes.

'No tengo preferencias, me siento cómodo jugando en línea de tres o cuatro. En el fútbol moderno es importante ser fluidos', dijo. EFE