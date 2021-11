Maheta Molango, la voz de los futbolistas de la Premier League

Manuel Sánchez Gómez

Londres, 12 nov (EFE).- Maheta Molango (Saint-Imier, 1982) asumió este año uno de los cargos más importantes en el fútbol inglés. Sustituyó a Gordon Taylor, que había estado durante 40 años al frente de la PFA, el sindicato de futbolistas de la Premier League, con la meta de aumentar el poder de decisión que los jugadores tienen en una liga que mueve cada año millones y millones de libras.

Tras una carrera que le llevó por varios clubes ingleses, entre ellos el Brighton, y una trayectoria como abogado en la que ha pasado por el Atlético de Madrid y el Mallorca, club en el que trabajó como consejero delegado, Molango pelea ahora por que los futbolistas se sientan importantes en una competición en la que se debaten temas como la discriminación racial, el agobio del calendario, la vacunación y la entrada de capital saudí. De todo ello, Molango habla en Londres, donde ahora reside, en esta charla con Efe.

Pregunta: ¿Qué tal estos primeros meses en el cargo?

Respuesta: Muy bien, la verdad es que es una institución con mucho poder y mucha influencia en el Reino Unido. No se puede comparar con otros países. Por los recursos, por el poder de decisión. Es un cargo muy diferente al que tenía en Mallorca.

P: ¿Fue una presión asumir este cargo?

R: Presión no es la palabra, es más bien responsabilidad. El PFA está en todas las decisiones clave y el fútbol es como la sociedad, está en constante evolución. Nuestro trabajo es reflejar lo que los jugadores quieren. Hice una vuelta por todos los vestuarios de la Premier, para presentarme y para conocer a los jugadores, y te das cuenta de que el 60 % de los futbolistas son extranjeros. El PFA necesita una adaptación a la nueva realidad de la sociedad y del fútbol y en ese sentido ha sido impresionante cómo he sido acogido por todos, por los españoles, por los alemanes... Por todo el mundo.

P: ¿Con qué objetivos parte?

R: La gente me pregunta esto como si fuera un cargo político y creo que no lo es. Me he centrado mucho en que sea la asociación de lo que los jugadores quieren. El objetivo es que los diferentes entes implicados entiendan que la voz del jugador ya no es lo que era antes. Tienen una voz importante, tienen plataformas para expresarse más importantes que sus propios clubes. El jugador tiene que tener un puesto relevante en la mesa cuando se tomen decisiones que les afecten a ellos. Lo que hemos aprendido del covid es que se puede jugar sin prácticamente todo, pero el elemento clave que nunca puede faltar es el jugador.

P: Donde menos parece que se le está escuchando al futbolista es en el calendario y en el Mundial cada dos años.

R: No hay que perder de vista que los futbolistas no son máquinas, son seres humanos. Los más top juegan unos 60 o 70 partidos al año, esos son los futbolistas que nos hacen soñar, los que nos hicieron que nos gustara este deporte. Algunos de esos jugadores, por la carga de trabajo que tienen, son incapaces de dar su mejor versión en el campo. Vemos una versión B, C o D. Y luego la gente se pregunta: '¿Por qué los jóvenes pierden interés en el fútbol?'

Yo de joven veía la mejor versión de mis ídolos, porque jugaban mucho menos. Sin embargo, mis hijos hoy ven jugadores con una carga de trabajo que no tiene ningún sentido. Los que ven el fútbol como un negocio tienen que entender que no es solo un problema para la salud de los jugadores, sino que están dañando la calidad del producto.

P: La compra del Newcastle. Imagino que los futbolistas también tendrán una opinión sobre ello.

R: Sinceramente no disponemos de información completa sobre la situación como para dar una opinión. A día de hoy no tenemos suficiente información como para tener una posición clara sobre este tema.

P: Es extraño que no se comparta información sobre esto con el sindicato de jugadores, ¿no?

R: Es otra área de mejora. La voz del jugador es importante y esta es una generación de jugadores inteligente, informada, que realmente le importa, no solo su carrera de forma egoísta, sino todo lo que engloba al deporte, y por lo tanto creo que podamos demostrar que son una voz que merece ser escuchada. No concebimos por qué los jugadores no tienen más voz en este tipo de situaciones.

P: Los futbolistas se están pronunciando mucho por el abuso en redes sociales, ¿hay alguna forma de solucionar esto?

R: Hemos sido muy contundentes con esto. Hace dos meses preparamos un informe, con una empresa externa especializada en este tipo de temas, en el que básicamente les hemos pedido que nos ayuden a demostrar que, no solo es posible bloquear los comentarios discriminatorios, sino que también queremos saber si a nivel tecnológico es posible saber quiénes están detrás de esos insultos y tomar medidas como reportar a la policía y a la liga. Lo que hemos visto es que se pueden vincular los comentarios y los insultos a determinadas aficiones. El informe cubrió entre seis y siete millones de tweets y ha demostrado que se pueden bloquear los comentarios, que se puede saber quién está detrás y que se puede actuar.

A compañías como Twitter le hemos dicho que no están haciendo suficiente, porque simplemente le dan la opción al futbolista, que es la víctima, de que vaya bloqueando uno a uno. El peso no puede recaer en la víctima, sino en la plataforma. Ahora estamos en conversaciones para las redes sociales porque esto debe cambiar o los jugadores se acabarán yendo de esas plataformas.

P: En los últimos datos de vacunación en la Premier, un 30 % de futbolistas aún no se habían vacunado, ¿por qué?

R: Nosotros como sindicato siempre hemos dejado claro que, para volver a una cierta normalidad, la vacunación juega un papel fundamental. Dicho esto, la decisión de vacunarse es personal. Pensamos que los datos que se han publicado se han publicado de manera muy interesada, porque, para empezar, no se dispone de los datos exactos porque por protección de datos no se pueden divulgar. Nos parece injusto que se ponga el foco en los jugadores porque no nos olvidemos que hace 18 meses, cuando estábamos todos en casa, a los jugadores se les pidió que, sin protección, sin vacuna, siguieran haciendo su trabajo.

El fútbol tenía que seguir, había que seguir dando alegrías a la gente y nunca se ha dado importancia a eso. Ahora se les estigmatiza como si ellos no sumaran a la causa. Lo cual no es verdad, porque yo te puedo decir que he hablado, por una carta que le enviamos al Gobierno por las cuarentenas, con jugadores muy relevantes de la liga y más del 95 % de ellos estaban con la doble vacuna. No te puedo decir si es representativo de toda la liga, porque eran jugadores extranjeros que tenían que ir con su selección, pero de esos 40 jugadores el 95 % estaban vacunados.

P: ¿Sería posible aquí una situación como la de Kirie Irving?

R: No podemos entrar en especulaciones, pero la realidad es que ningún partido se ha suspendido, solo ha habido casos aislados, porque se ha hecho un gran trabajo. Lo que hemos visto es que los jugadores son conscientes de su rol, de lo que tienen que hacer para ser líderes en la sociedad. Puede haber situaciones en las que haya dudas legítimas en cuanto a la vacunación y lo que hemos hecho es darle acceso a la ciencia. Llamadas con profesores, con médicos, con los capitanes, con los entrenadores, para que les explicaran, para que desmintieran ciertos mitos y se pudiera evitar la mala información. EFE

